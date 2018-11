El Puerto saca a concurso el uso de dos naves de O Ramal al constatar varios interesados

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía saca a concurso público el uso de dos almacenes en el muelle de O Ramal por el periodo de un año. Se trata de una nave de 2.081,08 metros cuadrados y de otra de 2.067 ubicadas en la punta del muelle y que actualmente gestiona P&J Carrasco. La entidad que preside Sagrario Franco ha decidido convocar un concurso público al haber más de un operador interesado en almacenar mercancía en esas naves. Con este procedimiento, el Puerto garantiza la igualdad de oportunidades entre ellos.

Los concursos son independientes uno del otro, es decir, que una empresa puede optar a ocupar solo uno de los dos almacenes. El plazo de presentación de ofertas en sendos casos es de veinte días hábiles contados a partir de hoy.

Se trata de dos concursos para otorgar autorizaciones (de un año), no concesiones. La ley establece que para ocupaciones del dominio público portuarios por periodo inferior a tres años la fórmula es la de la autorización.

Hace tiempo que la Autoridad Portuaria no otorga concesiones (son contratos de larga duración) en el muelle de O Ramal, pues mantiene su firme compromiso de destinar esta zona a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, uso que ya recoge la vigente Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (del año 2015), recuerdan fuentes portuarias.

Pero para poder liberar el muelle de O Ramal de la actividad estrictamente portuaria es necesario que las empresas dispongan de otra ubicación a la que trasladar su negocio. En este sentido, desde el organismo que preside Sagrario Franco señalan que "los avances efectivos para dedicar O Ramal a usos ciudadanos, suprimiendo el almacenamiento de mercancías, están a expensas de que se pueda garantizar la dotación de una capacidad de almacenamiento alternativa a la que en la actualidad ofrecen esas naves en el interior del recinto portuario, de conformidad con un modelo de distribución de las zonas de dominio público portuario coherente y racional, orientado a la optimización de los espacios portuarios disponibles y que no coarte posibles expansiones de los actuales operadores o la implantación de nuevas empresas en el Puerto".

Para ello, se ha impulsado una modificación puntual del Plan Especial del Puerto y, en paralelo, otra del PXOM de Vilagarcía, con el propósito de trasladar esa capacidad de almacenamiento a los muelles Comercial y de Ferrazo.

Este cambio urbanístico depende del Concello. La Autoridad Portuaria asegura haber solicitado hasta en cinco ocasiones información a Ravella sobre los avances al respecto de esa modificación puntual del Plan Xeral, pero por el momento no han obtenido respuesta. No obstante, "las declaraciones públicas de responsables municipales sobre esta cuestión ponen de manifiesto que no se ha avanzado en la tramitación solicitada", lamentan desde el organismo portuario.