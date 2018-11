El PP ficha a un estudiante de Filosofía de 22 años para derrocar a García, en Catoira

Iván Caamaño Fernández es un estudiante de Filosofía en la Universidade de Santiago de Compostela que desde que nació no conoció a más alcalde en su pueblo que Alberto García García.

Y ahora el joven, de solo 22 años, es el elegido por el PP para tratar de desbancar al histórico regidor de Catoira en las elecciones municipales de 2019, cuando el socialista cumplirá tres décadas en el cargo.

Así se dio a conocer ayer en un acto capitaneado por el presidente provincial de los conservadores, Alfonso Rueda, quien apeló a la unidad de la formación y se mostró convencido de que el joven candidato "será capaz de ilusionar y levantar el ánimo" a los votantes populares.

El PP, que no acaba de lograr buenos resultados en este municipio, hace así un nuevo intento por acabar con el "reinado" de Alberto García, acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta.

Y se le ha ocurrido que Caamaño es un buen relevo para otra joven, Adriana Rodríguez, que irrumpió en la escena política hace menos de cuatro años, también con la misión de derrocar al regidor socialista.

Pero un batacazo electoral más para los intereses del PP acabó con la trayectoria de la entonces líder conservadora casi sin darle tiempo a estrenarla. Y ahora Alfonso Rueda y su equipo aspiran a que Iván Caamaño consiga mejores resultados, convencidos, en palabras del propio alcaldable, de que "Catoira se encuentra en un momento muy complicado y precisa de un cambio de gobierno".

Para lograrlo el flamante candidato, que forma parte de Novas Xeracións en Santiago, propone "una Catoira con puestos de trabajo y facilidades para atraer nuevas empresas y consolidar a las que ya tenemos". Un pueblo, añade, "en el que no existan catoirenses de primera y segunda, que consiga el saneamiento y las aceras prometidos desde hace años y donde los impuestos no ahoguen a los vecinos". Quiere, asimismo, un Ayuntamiento "que no malgaste el dinero de todos".