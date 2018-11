El "Black Friday" divide al pequeño comercio de la capital arousana

| Mañana se celebra el "Black Friday" y el pequeño comercio de Vilagarcía está dividido frente a esta campaña de descuentos importada de Estados Unidos. Este año la asociación Zona Aberta ha decidido no sumarse al "Viernes -Negro". De hecho ha repartido por los establecimientos carteles contra esta jornada de saldos en los que se puede leer: "Porque creemos en ti, que compraste ayer y lo harás mañana, no haremos el Black Friday". No obstante también hay tiendas que sí ofrecerán descuentos, por lo que hay diversidad de opiniones en el sector. Habrá que esperar a mañana, pero por ahora lo que priman son los escaparates sin alusiones al "Black Friday", ni a favor ni en contra. En lo que respecta a las grandes cadenas, sí que harán ofertas como todos los años por estas fechas. También en las compras por internet muchas empresas se suman al "Viernes Negro".