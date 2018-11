Canónigo da Catedral O vixía da catedral

O grovense Alejandro Barral Iglesias (1930-2018) foi a máis destacada figura da curia compostelana dos últimos anos. Ata o seu falecemento en Santiago, este luns, era coengo emérito da catedral. Licenciado en Historia, especialista en historia da arte, ocupouse de velar polos seus tesouros, pinacoteca e o seu patrimonio arquitectónico, ás ordes de catro bispos e cardeais: Quiroga Palacios, Suquía Goicoechea, Rouco Varela e Juián Barrio.

Alejandro Barral Iglesias, membro da familia Barral, emparentada cos Otero Goday, era fillo do mecánico e inventor de máquinas de combustión Alejandro Barral Goday e de Joaquina Iglesias Otero; irmán do tamén enxeñoso mecánico Jacobo Barral, que tivo taller na rúa Escura. Esta familia que ten a súa orixe no establecemento no Grove de José Goday Llaugèr (1808-1865) casado con Victoria Deira Prol (1826-1897) foi a primeira das catalanas asentadas entre nós, sendo fomentadores de fábricas de salga en Moreiras, Porto de Meloxo e Lordelo. Os irmáns Otero Goday, o pintor Ernesto Goday, o político Xacobe Barral Otero, o cardiólogo Francisco Sabell Salgués, ou a profesora Rosa Villaronga Goday son algúns dos membros desta fecunda e importante familia grovense. Os últimos anos da súa vida, xa retirado das obrigas profesionais da curia, dedicounos á familia Goday, a organizar tanto os encontros dos seus membros como o seu arquivo persoal e a memoria familiar. Mesmo coa doenza moi avanzada mantivo viva a súa lucidez e memoria ata a fin da súa vida.

Despois de estudar no seminario e facer cursos de doutorando en Teoloxía, Alejandro Barral ordéase no sacerdocio con 27 anos, en 1957, sendo destinado á freguesía do Azogue de Betanzos e ao pouco á que foi a súa parroquia durante a maior parte do seu exercicio sacerdotal, Santa María de Sar, en Santiago, onde tivo a súa morada ata que a doenza que deu cabo da súa vida o obrigou a residir na vivenda da súa sobriña María José, ao coidado dela e do seu sobriño Alex López Barral, os fillos da súa irmán Joaquina, Quinita, Barral, cos que compartiu familia e vivenda. Á fermosísima igrexa e mosteiro de Conxo, en Santiago, dedicoulle os seus esforzos intelectuais, chegando a publicar a monumental obra Santa María La Real, de Conxo, en 1992. Traballo de enorme trascendencia, na que detalla o seu proceso construtivo e insire ilustracións realizadas por el mesmo, ademáis dunha completa documentación arquivística e fotográfica.

Nos anos nos que traballou ás ordes directas do cardeal Fernando Quiroga Palacios, sendo o deán da catedral, Salustiano Portela Pazos, digamos que dende 1959 ata 1973, sendo xa o coengo catedralicio responsable dos Tesouros e Patrimonio, organizou un "sistema defensivo" para impedir que nas sucesivas visitas do daquela xefe do Estado, Francisco Franco, e da súa muller Carmen Polo, a señora do ditador "puidera levar prestados bens da Catedral para decorar as dependencias de El Pardo", era todo o que se permitía decir ao respecto, xa que a súa prudencia impedíalle referirse a queles "bens que nunca regresaban a Santiago". Pechando con sete chaves os accesos a calquera dependencia susceptible de ser atacada polas ansias da señora do Pardo. De forte carácter "pero só cando fai falta telo" enfrontou as súas responsabilidades na sede catedralicia compostelana con man de ferro, "mil anos de construcións continuadas ata termos o maior monumento de arquitectura relixiosa da Península Ibérica merecen moito máis que unha ringleira interminable de turistas que lle fan fotos á fachada e ao Pórtico da Gloria", decía refutando tradicións como a dos "croques" que a xente lle daba á figura pétrea do mestre Mateo, ou a imposición de mans sobre unha das columnas porticais.

Foi Alejandro Barral un firme defensor da necesidade de restrinxir as visitas á sede eclasiástica santiaguesa, e mesmo de que se cobrase por elas para poder enfrontar os elevados custes do seu mantemento e limpeza. Neste ano no que chegou a fin da súa vida rematan tamén as obras de restauración do Pórtico, a limpeza da fachada e as torres no que está sendo a súa posta a punto para que os millóns de visitantes que chegarán no Ano Santo 2021 encontren a mellor das súas versión. Feliz polos labores de restauración e as medidas de mantemento, adiantouse cando menos trinta anos en diagnosticar os males que padecía o museo catedralicio, o patrimonio artístico e o estado de conservación da catedral de Compostela, asediada por humidades, a falta de medidas de prevención e seguridade, a erosión e doenzas do granito e mesmo en prescribir os procesos de recuperación da saúde deste espazo tan deteriorado. Foi Alejandro Barral o primeiro en aconsellar, en informe escrito, que unha empresa competente se fixera cargo da instalación eléctrica en detrimento do electricista que finalmente sería xulgado e condenado polo roubo do Códice Calixtino.

Coa desaparición física de Alejandro Barral Iglesias, O Grove, a Arousa e Galicia perden a unha destacada figura da intelectaulidade e da investigación histórica; detrás del deixa un brillante ronsel de coñecemento e divulgación tanto nas obras que lle dedicou á colexiata de Conxo, como nas que publicou, traducidas a varios idiomas, sobre a propia catedral de Santiago, da que sen dúbida foi non só un especialista senón o principal vixía do estado da súa saúde.

(*) Antón Mascato é historiador e bo coñecedor da familia grovense de Alejandro Barral