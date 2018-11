Una mente brillante en el Castro Alobre

Con solo 16 años, la cabeza de Irene Pereira Reboredo está muy bien amueblada. Una distendida conversación con ella sobre sus estudios deja a las claras que tiene bien interiorizada la cultura del esfuerzo, que para conseguir los objetivos que uno se plantea en esta vida es necesario trabajar. Y aunque a veces el resultado puede no ser el esperado, hay que volver a levantarse y seguir luchando. Porque "si sigo trabajando voy a conseguirlo". Este es el "lema de vida" de esta joven vilagarciana que acaba de ganar uno de los veinte Premios Extraordinarios de ESO que la Consellería de Educación otorga a los mejores expedientes de toda Galicia. Cinco de ellos están en la provincia de Pontevedra e Irene es uno de ellos, al haber obtenido una puntuación de 47 sobre 60 entre las seis pruebas realizadas (Lengua, Galego, Inglés, Matemáticas, Historia y Física).

Para presentarse a los exámenes, era necesario tener más de un 9 de nota media entre los cuatro años de Secundaria. Irene logró un 9,8 sobre 10. ¿El secreto? "Lo fundamental es el entorno. Yo en este instituto estoy cómoda, me siento bien. También son muy importantes las ganas y la dedicación (porque hay cosas que te apasionan y otras no tanto), la curiosidad, el interés por aprender y el ambiente. En este sentido, mis padres me animan a hacer cosas, no solo en el instituto".

Irene está ahora en primer curso del Bachillerato Biológico. Le apasionan la física, la química y la biología. Los idiomas no tanto, pero tampoco se le dan mal. Además de las horas que dedica a sus estudios ordinarios, también es alumna del Conservatorio Profesional de Música (estudia quinto de piano) y estudia alemán en una academia de Santiago. "En la Escola Oficial de Idiomas se requieren muchas horas presenciales", justifica.

Y el poco tiempo libre que le queda lo dedica a ir al gimnasio, a correr, aunque "a veces lo sacrifico si tengo que estudiar", confiesa. Agradece a sus padres (ambos profesores) haberle enseñado a estudiar y motivarla. "Les debo mucho por todo lo que conseguí y conseguiré, espero".

Irene quiere estudiar Medicina. Lo tiene muy claro desde que era niña. Aunque es consciente de la dificultad de entrar en una carrera con una nota de corte bastante alta, muy demandada y que únicamente se imparte en una universidad gallega, en Santiago.

Cree que trabajar mucho estos dos años de Bachillerato no le garantizará una plaza, pues en su opinión influyen otros factores como "la suerte, cómo tengas amueblada la cabeza, si eres capaz de superar el fracaso, ...".

Esta joven vilagarciana no está acostumbrada a las malas calificaciones. Nunca suspendió un examen. Pero en alguna ocasión no ha logrado la nota esperada. Y se decepciona. Ella más que sus padres.

"Yo siempre digo que si sigo trabajando, voy a conseguirlo. No me planteo las cosas a corto plazo. Por ejemplo en el Conservatorio se hace evaluación continua, lo importante es la progresión, la trayectoria", comenta Irene.

Le encantaría estudiar Medicina y especializarse en Neurología. Ser cirujana "sería un sueño", dice. Explica que este es un campo en el que todavía queda mucho por hacer e investigar, y por tanto le gustaría poder aportar su granito de arena. "El cerebro es un área al que se le puede sacar mucho partido".

Al preguntarle cuántas horas le dedica al estudio, no lo tiene claro. "Nunca las he calculado. Siento que estudio cuando tengo un examen cerca, pero si al llegar a casa le echo un vistazo a lo que di ese día en Bio [Biología] no le llamo estudiar". Lo hace de motu propio.

Es una joven autoexigente. "Pero sin presiones, sin agobios. Me tomo la vida con calma y con humor".

Además de las ciencias y la música, a esta adolescente también le gusta salir con sus amigos y viajar. Este curso tiene dos viajes programados, y espera poder hacer un tercero con los 750 euros del Premio Extraordinario de Secundaria. O al menos contribuir a pagarlo, porque sus padres ya le van a pagar la excursión de primero de Bachillerato a Roma (la última con sus compañeros de instituto) y la de Verona, a donde irá con el Conservatorio de Música. "También me hace especial ilusión porque vamos a disfrutar de óperas y ballets que no podría ver por mi cuenta".

Irene no es hija única. Tiene una hermana de 20 años que estudia un doble grado en Sevilla y a su modo de ver, "tiene otra filosofía de vida, le gusta hacer otras cosas".