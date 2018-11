Gerardo Sánchez: "Me han dejado sin casa y tuve que volver a la de mis padres"

Sin casa, sin ropa, sin nada y acogido por sus padres a los 51 años de edad, además de visiblemente impresionado por lo ocurrido. Así se ha quedado el conocido hostelero vilagarciano Gerardo Sánchez Villalba tras el incendio que destrozó por completo su casa de As Sinas el pasado miércoles, un hecho que el menor de "Los Gerardos" atribuye a un robo cometido por personas que "actuaron con muy mala fe, porque el daño que han provocado ha sido muy superior a lo que pudieron llevarse.

Con la vivienda precintada, Gerardo Sánchez apenas ha podido acceder a ella en un par de ocasiones, escoltado por la Guardia Ciivl. En esas incursiones en la casa pudo comprobar que lo poco que quedaba en su interior estaba todo revuelto y que "me faltan unos 2.000 euros en metálico y otros 6.000 en joyas, ya que ha desaparecido un joyero en el que mi mujer guardaba un brazalete, un reloj y otras cosas". Sin embargo, el daño causado en la vivienda ha sido brutal pues "no creo que me lleguen 100.000 euros para poder recuperarla".

Aunque los agentes que accedieron a la vivienda no le han ofrecido muchos datos de lo ocurrido, el menor de "Los Gerardos" considera que los ladrones que accedieron a su vivienda "pudieron utilizar para originar el incendio una lata de 25 litros de gasolina que tenía en la casa para encender un coche antiguo que guardo en el garaje, ya que de ella no hay rastro".

La planta del sótano, en la que se encontraban la cocina, una bodega y un salón "no ha quedado nada, el sofá se ha volatilizado, del futbolín solo quedan los hierros y los platos de la cocina salieron volando con la explosión, además, había algunos elementos de poliuterano que sirvieron para que el incendio se extendiese todavía más". La parte superior de la vivienda es donde se encuentran las habitaciones, en las que todo lo que había "ha quedado inservible y lleno de ceniza o destrozado por el calor". Desconoce el lugar por el que pudieron acceder los ladrones al interior de la vivienda, ya que con la explosión "reventó absolutamente todo, no quedan cristales en las ventanas, una pared lateral ha desaparecido y de ella solo quedan cascotes; solo sé que me he quedado sin mi casa y que rehabilitarla no va a ser nada sencillo, porque hay que ver que daños estructurales ha sufrido".

Alertado por varios vecinos y por los agentes, el menor de "Los Gerardos" se personó en la vivienda pocos minutos después de que se iniciaran las llamas y "cuando llegué, vi todo el dispositivo y como estaba la casa, se me vino el alma a los pies, porque una cosa es que te roben, pero que aún encima te hagan esto, ..., eso es algo que no puedes entender".

Visiblemente afectado, Sánchez Villalba aseguraba que "me he quedado en la puñetera calle, no tengo ni ropa, no puedo ni ir a mi casa con un electricista para tratar de salvar la pecera, limpiar la piscina o ver cómo está el bungalow porque está precintada".

El hostelero explica por teléfono el momento en el que compró la vivienda, la cual se encontraba "bastante deteriorada". Durante los últimos años "he invertido mucho dinero en la adquisición de mobiliario y en convertirla en un hogar, como hace cualquier vecino, pero todo eso se ha volatilizado en tan solo unos minutos". Sánchez también se encuentra pendiente de contactar con el seguro de la vivienda, ya que "desconozco si la póliza que tengo puede cubrir una situación de estas características, lo que tengo claro es que gran parte de la rehabilitación la tendré que sufragar de mi bolsillo".