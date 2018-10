Cambados busca pediatra en Change.org

Una madre ha iniciado una recogida de firmas por internet para protestar por la intención de la Xunta de suprimir las consultas de tarde en el centro de salud de Cambados. Advierte de que habrá familias obligadas a pagar a médicos privados, y otras que tendrán a sus hijos peor atendidos.

Una madre de Cambados acaba de iniciar una recogida de firmas en la conocida web de iniciativas populares Change.org, para que el Sergas dé marcha atrás en su supuesta decisión de suprimir las consultas de tarde de pediatría en el centro de salud cambadés. En apenas unas horas, la campaña ha recibido unos 200 apoyos.

La promotora de la iniciativa es Tania Rubianes, y afirma en la exposición de motivos con que hay que acompañar las recogidas de firmas que el Sergas "tomó la decisión (de suprimir las consultas de tarde de pediatría) sin previo aviso y sin explicación alguna".

Según ella, los padres que tenían el médico infantil por las tardes tendrán ahora que ingeniárselas para cuadrar el horario e ir por las mañanas. "Habrá quien no pueda permitirse acudir por la mañana y pueda pagarse un médico privado. Pero sin duda habrá muchas familias que no puedan permitírselo y esto ocasione que sus hijos estén peor atendidos", prosigue.

Aduce también que cuando se presenten urgencias, se harán más traslados al Hospital do Salnés, saturando dicho servicio, puesto que en el Punto de Atención Continuada de Cambados no hay pediatras por las tardes. Por todo ello, Tania Rubianes opina que el Sergas tiene que restablecer las consultas de tarde, tanto para ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar como para no perder más derechos en cuanto a servicios públicos.

FARO ya desveló a finales de septiembre pasado que la Xunta de Galicia había decidido dejar en suspenso sus planes de activar en otoño el Centro de Atención Infantil de Cambados, en el que también se atendería a los niños de Ribadumia, Meis y A Illa.

Por aquel entonces, y a preguntas de este periódico, el concejal de Servicios Sociais de Cambados, Constantino Cordal, ya expresaba su temor de que la Xunta estuviese planeando quitar las consultas de pediatría por las tardes. El mal augurio parece haberse cumplido.