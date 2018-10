Durán presenta una tercera denuncia contra el gobierno de Carmela Silva

La denegación por parte de la Diputación de Pontevedra de una subvención solicitada por el Concello de Vilanova ha vuelto a recrudecer la batalla entre ambas entidades. Gonzalo Duran compareció ayer para dar a conocer que se ha presentado una nueva denuncia, esta vez penal contra el ente presidido por Carmela Silva.

El motivo en esta ocasión fue el rechazo dado dentro de la línea de subvenciones a concellos denominada DepoRemse. La intención de Vilanova era disponer de cerca de 400.000 euros para realizar una obra de humanización en Tremoedo, finalmente denegada. Según Durán, "recibimos hace dos o tres días otra denegación de subvención de Diputación habiendo cumplido con todos los requisitos según reconocen".

La firme postura del alcalde vilanovés en la defensa de los intereses de sus vecinos le lleva a presentar una nueva acción judicial que se suma a las ya en curso contra Carmela Silva. En sus palabras Durán puntualiza que "curioso que habiendo cumplido todos los requisitos se nos deniega y se les da a unos ayuntamientos y a otros no. ¿Pero adivinan cuáles son los concellos a los que sí se le concede? Pues una vez más marginando al Partido Popular, formación que gobierna más ayuntamientos en la provincia de Pontevedra. ¿Y quién se lo deniega? Pues la Diputación de Pontevedra. ¿Y quién la preside? Carmela Silva. Una vez más".

La figura de la presidenta provincial es el blanco de prácticamente todas las críticas de Gonzalo Durán. Incluso hizo un inciso para referirse al comportamiento de Silva en relación al calificativo de "chacha del anciano Caballero". En su opinión "cuando yo la critiqué quiso hacer un altavoz de la causa y se hizo un favor muy flaco".

En la misma línea, el primer edil de Vilanova añadió que "le abrió los ojos a todos los alcaldes de la provincia. Ahora le están abriendo denuncias y le han pedido ya en la Diputación una comisión de investigación. Y lo que dije yo: van a terminar en la cárcel. Porque los delitos, aunque la Justicia en España es lenta, se terminan pagando".

Esa comisión de investigación a la que Durán se refiere también mereció la llamada a la responsabilidad por su parte. "Espero que la comisión de investigación sea rigurosa. Que vayan a declarar los alcaldes socialistas beneficiados como el alcalde de Vigo, y los alcaldes perjudicados. Y los funcionarios que están en el tema, porque tras las conclusiones de la investigación, yo estoy seguro de que van a ir al juzgado de lo Penal".

Su decisión de ir hasta las últimas consecuencias en lo relativo a su litigio con la Diputación es totalmente firme. En sus propias palabras: "Es la primera vez en 24 años como alcalde que meto a alguien en el juzgado por vía penal. No me gusta que la política se haga en los juzgados, pero ya cuando la democracia se pasa por el forro, cuando no se respetan los derechos de los ciudadanos y cuando las instituciones políticas son manipuladas de esta forma, no te queda más remedio que acudir a esa vía".

En relación al supuesto delito que se observa en el proceder de la Diputación respecto a la última subvención denegada para Tremoedo, considera el alcalde que "así como en el tema de la piscina se hablaba de malversación de caudales públicos, nuestros técnicos hablan de clara prevaricación".

Según Durán, el proceder de la Diputación en lo relativo a la política de subvenciones ha alcanzado cotas más que importantes. "Sumando un caso a otro y a otro, estamos hablando del desvío de decenas de millones de euros en negaciones de subvenciones. No puedo cifrarlo, pero puede haber del entorno de 40 o 50 millones denegados a concellos de la provincia. Decenas de concellos perjudicados. Nunca en la Diputación se dio esta situación".

Las referencias hacia la política de reparto de ayudas de la Diputación Provincial fueron incluso más allá. En su comparecencia el también presidente de la Mancomunidade do Salnés deja bien claro que "esto ya no es un caso puntual de corrupción, esto es una trama. Es continuo, es planificado y con un objetivo claro. Que es perjudicar a parte de la ciudadanía en función del color político por el que es gobernado. Esto ha pasado, pasa y sigue pasando".

De este modo, ya son tres las denuncias presentadas por el Concello de Vilanova contra el gobierno de la Diputación Provincial en el juzgado de lo Penal. A las ya vigentes en relación a la piscina municipal y a la carretera de Baión, se le suma la relativa a la denegación para el proyecto de humanización en Tremoedo.