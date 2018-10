Alarma tras la caída de una loseta de piedra en un patio del colegio Torre-Illa

Los profesores del colegio Torre-Illa se llevaron ayer una sorpresa monumental al ver tirada en el suelo de uno de los patios del centro una loseta de piedra y restos de una segunda. En esa fachada, la pared exterior es de ladrillo y está recubierta por unas finas plaquetas pegadas al muro con cemento y unos tornillos. Sin embargo, la sujeción se mostró ineficaz en este caso, y una loseta se desprendió, al igual que el fragmento de otra.

La comunidad escolar del Torre-llla está muy preocupada, puesto que la fachada donde se encuentran estos elementos de piedra da a un patio en el que acostumbran a jugar docenas de niños. Por fortuna, en el incidente de esta ocasión no había nadie, pero los profesores temen que puedan caer otras plaquetas durante un recreo.

Así las cosas, la dirección del colegio ha dado parte a la inspección técnica de la Consellería de Educación, al tiempo que el Ayuntamiento de A Illa ha dado instrucciones para que se realice una revisión pormenorizada de la fachada, analizando el estado de las losetas, una a una.

El incidente se produjo en una de las fachadas de la ampliación del colegio, y los docentes no se atreven a especificar cuándo se produjo la caída. "No lo sabemos porque no fue en horario escolar. Pudo ser durante el fin de semana o durante la pasada madrugada", indica el director, Carlos López Abraira, en alusión a la noche del lunes para el martes.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, se desplazaron al centro el concejal de Obras, Alfonso Salgado, y un técnico especialista, y se comprometieron a realizar un análisis más exhaustivo de la pared durante el día de hoy. Entre tanto, la zona del patio afectada ha sido vallada por seguridad.

Un problema "estructural"

Carlos López considera que el revestimiento de losetas puede resultar bonito desde el punto de vista estético, pero que puede ser una fuente constante de sobresaltos. "Estamos preocupados, porque un día de viento o lluvia fuertes, como los de estos días, las losas se pueden caer", esgrimió.

Añade que, por lo tanto, no se trata de un problema de mantenimiento de las instalaciones, sino "estructural". "El Ayuntamiento está muy pendiente del mantenimiento. De hecho, reforzaron la seguridad de las plaquetas con unos tornillos, cuando antes solo estaban pegadas a la pared con cemento. Este es un problema estructural".

Por ello, emplazan a la Xunta a repensar si no sería mejor forrar la pared con otro material.