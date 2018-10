La Festa do Marisco volvió a reunir a decenas de miles de personas de todo el mundo

La LV Festa do Marisco de O Grove, celebrada en el gran "comedor de Galicia" que es el recinto de O Corgo entre los días 4 y 14 de octubre, ha sido un éxito incontestable.

Un año más decenas de miles de personas llegadas de todo el mundo han saboreado las mejores viandas, al tiempo que han asistido a infinidad de propuestas socioculturales.

Acudieron vecinos de toda la comarca de O Salnés y la ría de Arousa, pero también de Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra, entre otras localidades gallegas.

También de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Sevilla, Valladolid, León, Murcia, Bilbao, Santander y otros muchos puntos de España.



En cuanto a los extranjeros, los portugueses son cada año los claros dominadores, pero al recinto ferial de O Grove también se acercaron alemanes, franceses, italianos, estadounidenses, suizos, sudamericanos€

Los productos

Unos y otros dieron cuenta de cangrejo real, que se reincorporaba a la carta después de veinte años, empanada de maíz y centeno con zamburiñas, empanada de pulpo, croquetas de marisco y mejillón, almejas a la marinera y al natural, camarón y el siempre popular arroz de mariscos.

No faltaron, también con precios populares, los fideos marineros, a base de almejas, mejillones, berberechos y zamburiñas, los mejillones en vinagreta, tigre y cocidos, navajas a la plancha, percebes, vieiras al horno, nécoras, ostra plana al natural y ostra rizada en salsa de albariño, el pulpo "á feira" que tanta demanda tiene cada año, rodaballo de Galicia a la plancha, zamburiñas a la plancha€

Actividades

Como se explicaba anteriormente, además de acceder a buenas viandas el público pudo asistir a todo tipo de actividades, tales como "exposiciones, presentaciones de discos y libros, el programa Cocina en Vivo e infinidad de actuaciones musicales y folclóricas", resume la edil de turismo Emma Torres.

Incluso antes de que se ofrecieran los fogones se ofrecieron propuestas variadas, como la presentación de la web del Premio Nacional de Gastronomía Lola Torres; la exposición fotográfica y documental "Memoria meca na emigración Arxentina"; el "II Campionato de Chave"; la "IV Marcha Ciclista do Marisco"; el concierto del 50 aniversario de la Coral Polifónica Confraría de Pescadores San Martiño.



Desde el día 4 puede destacarse de entre las actividades complementarias a la degustación la feria de emprendedores "Grovemakers", la Muestra de Pinchos, una "Cata entre Amigos" de la Ruta do Viño Rías Baixas, el ciclo de talleres culinarios "Cocina en Vivo", regata de dornas a vela, las sesiones musicales de la carpa-cafetería, el ciclo "Música de Galicia na Festa do Marisco", "XIX Carrera Popular Festa do marisco", "V Encontro de Vespas e Lambrettas", el "Desafío Arousa" de dornas a remo y la presentación del disco "Deo Gratias", del cura Juan Ventura.

El fallo del Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía Tradicional, la presentación del cartel anunciador de la Festa do Marisco de 2019 y del libro "Amado Pulpo", de Francisco López Barrios, la feria de oportunidades "Grovestock", las "VII Jornadas Gastronómicas La Cocina del Mar", un taller formativo sobre soporte vital básico y resucitación cardiopulmonar, la gala de entrega de las "Centolas de Ouro 2018", o el "Concurso de Platos de Mejillón Amegrove" y la "Noite Meiga" también contribuyeron a engrandecer el evento.

Conciertosâ

Como, por supuesto, los conciertos ofrecidos en el propio recinto de O Corgo, con presencia de las formaciones locales Fla-Meco, Nano Vinilo, @De Viño, A Banda do Sequío, Os Firrás y 5 en Zocas.

A estos grupos se sumaron Morgan, Freedonia, The Charlatans, Australian Blonde, Pardo, C Tangana, Banana Bahía, Ses, Sonia Lebedinsky, Bab Gyal, Muchachito, Manu TF Dj, Eagle Eye Cherry, Sexy Sadie y Los Árboles.