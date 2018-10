Carmela Silva: "Tengo suerte de tener voz porque soy un cargo público y no preciso defensa, pero muchas mujeres sí"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra ha evitado esta mañana personalizar el ataque machista del alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, quien se refirió a ella como "chacha".

"No voy a hablar de esa cuestión porque no quiero que se personalice en mí. No quiero que nadie entienda que la presidenta se defiende", zanjó esta mañana en el balance de las actuaciones que Diputación ha emprendido en estos tres años en la comarca de O Salnés.

El ente provincial, gobernado por el PSOE y el BNG, llevará ante los tribunales a Durán, al que acusan de un delito de incitación al odio por llamar "chacha para todo" a Carmela Silva. El portavoz, Carlos López Font, aseguró que "no se va a consentir" este tipo de comportamientos "machistas, clasistas y fascitas" ante el hecho de que el regidor arousano no se retractarse de sus palabras, sino que se ratificó "en un tono aún más ofensivo".

"Tengo suerte de tener voz porque soy un cargo público, una mujer empoderada, y no preciso defensa pero muchas mujeres sí", destacó esta mañana Silva en el acto que el ente provincial celebró en Vilagarcía de Arousa. "La lucha por la igualdad y contra la violencia machista es una prioridad de la Diputación", añadió.

La polémica se originó el fin de semana, cuando Durán empleó una comparecencia pública para criticar al ente provincial y al alcalde de Vigo: "La Diputación se ha convertido en un órgano político que el anciano Abel Caballero maneja a su antojo". En su intervención cargó también contra Silva refiriéndose a ella como "la chacha" del regidor vigués.