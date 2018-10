La Diputación de Pontevedra llevará al juzgado el ataque del alcalde de Vilanova a Carmela Silva

Los servicios jurídicos de la Diputación de Pontevedra trabajan ya en la redacción de una denuncia contra el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, por sus declaraciones machistas contra la presidenta del ente provincial Carmela Silva. Así lo anunció hoy el portavoz del gobierno de la Diputación, Carlos Font, quien, además de condenar las manifestaciones del regidor vilanovés, instó a los cargos de la Xunta de Galicia y del Partido Popular a pronunciarse y condenar este tipo de actitudes. López Font también solicitó la dimisión inmediata de Durán como alcalde de Vilanova.



"Comparezco como portavoz del gobierno de la Diputación porque estamos hablando de unas declaraciones de tal gravedad que no se trata de una defensa de la persona de la presidenta de la Diputación, sino de salir con valentía ante un ataque que, por otro lado, es el enésimo. Es un ataque a la dignidad de todas las mujeres. Es más, les anuncio que la presidenta de la Diputación Carmela Silva no se va a volver a referir a este señor. También les anuncio que los servicios jurídicos de la Diputación presentarán en los tribunales de Justicia una denuncia frente a los ataques machistas, a las injurias y a las calumnias, pero también frente a la posible incitación al odio que suponen las declaraciones del señor Durán", declaró Carlos Font.





El portavoz del gobierno provincial añadió que "no se trata de una denuncia personal por defender a Carmela Silva. Consideramos que, como gobierno de la Diputación, en el que tenemos la bandera de la igualdad desde el minuto uno, tenemos el deber político de ponernos de frente a todos aquellos que utilicen comportamientos y un lenguaje machista contra las mujeres. Añadiría que es un lenguaje bélico el que ha utilizado el señor Durán. Por lo tanto, no vamos a consentir estos ataques machistas, clasistas y fascistas; y mucho menos en voz de aquellos que ostentan cargos públicos y que estos ataques puedan quedar impunes. Además, estamos hablando de una persona que se reitera en este tipo de comportamientos, que se reitera en los insultos a la presidenta de la Diputación de Pontevedra única y exclusivamente por el hecho de ser mujer"."Teniendo en cuenta que estas declaraciones se realizaron el viernes y se reafirmaron el domingo, no podemos entender cómo el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, y su vicepresidente, Alfonso Rueda, todavía no han salido a condenar este comportamiento de su alcalde en Vilanova. Tampoco entendemos el silencio de Susana López Abella, secretaria de Igualdad de la Xunta de Galicia. Si no sale de forma inmediata a expresar su total y contundente rechazo a estas manifestaciones machistas del señor Durán, quedará inhabilitada para ejercer la función que le corresponde que es la de representar a las mujeres en la administración autonómica", añadió López Font.