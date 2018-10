El marisco llena las calles de O Grove

La carpa de degustación del marisco estuvo abarrotada a mediodía de ayer, en uno de los días centrales de la LV edición de la Festa do Marisco de O Grove. // Muñiz

Todo va sobre ruedas en la Festa do Marisco de O Grove. Miles de personas abarrotaron ayer las carpas de O Corgo, procedentes de toda España pero también ingleses, franceses, alemanes y, sobre todo, portugueses. Los hoteles de la villa completaron su aforo, como los de Sanxenxo y la ocupación es muy alta también en localidades próximas, incluso en Vilagarcía y Pontevedra. La calidad del producto y los precios asequibles son las bases que garantizan el éxito de este fin de semana pues hasta el tiempo ha querido aliarse con la celebración gastronómica más importante de Galicia y apenas cayeron unas gotas.

Arroz de marisco, zamburiñas a la plancha y navajas lideran la clasificación en las casetas de la LV Festa do Marisco de O Grove. Son los platos estrella, los que más demandan año tras año los miles de visitantes que esperan a la semana del Pilar para disfrutar de los mejores manjares de la ría arousana.

Emma Torres, concejala de Turismo, se mostraba especialmente satisfecha con el arranque de la cita gastronómica, muy superior a las expectativas iniciales.

El ambiente en la localidad fue espectacular desde el mismo momento en que abrieron las carpas de degustación, a las 11,30 horas del sábado. "Hay muchísima gente en la calle pero todo parece más ordenado; está funcionando todo a la perfección".

Y es que pese al gentío no hay aglomeraciones ni en las cajas donde se expiden los tíckets ni en las casetas donde se sirven las frescas raciones de marisco.

"Los comensales llegan de forma escalonada y las colas en ventanilla son de muy poco tiempo", observaba la edil.

Y lo cierto es que a las dos de la tarde, cuando en la carpa principal había unas 5.000 personas comiendo, se apreciaba un orden casi castrense.

Los datos son elocuentes pues las cajas han facturado prácticamente lo mismo que en anteriores ediciones pero nadie se quejaba de retrasos en el servicio ni siquiera de que hubiera dificultades a la hora de ir a recoger los platos solicitados.

Y esa misma tranquilidad se notaba en el exterior, en las calles del pueblo, en una edición en la que se ha procurado salvaguardar al máximo la seguridad, la higiene, la calidad y frescura del producto y la logística.

"Este año están funcionando muy bien los aparcamientos alternativos", explica Emma Torres, "por lo que no hay siquiera colapsos de tráfico en el centro del pueblo".

En concreto se han abierto tres espacios, uno más grande en la conocida como Finca de Don Jacobo que gestiona la Asociación do Deporte Meco, otro más pequeño en sus proximidades para otro colectivo de la localidad y el que se encuentra en terrenos del colegio Rosalía de Castro que permitirá unos ingresos para la asociación de padres del centro educativo.

Y todo ello en un marco turístico espectacular pues la cita de O Grove prolonga hasta mitad de octubre el verano en la comarca de O Salnés.

Emma Torres asegura que en O Grove la ocupación hotelera está al cien por cien este fin de semana y el próximo, y que también en Sanxenxo le han confirmado un altísimo nivel de contratación de alojamientos. De hecho son muchos los que eligen otras localidades de la comarca para pernoctar durante esta semana, tanto Vilagarcía como Cambados e incluso en establecimientos rurales.

Los organizadores explican que el único reclamo es el producto que se promociona. "Es el mejor marisco del mundo", explicaba recientemente el alcalde de O Grove José Antonio Cacabelos, quien solo tiene una espina clavada, pues después de 55 años, la fiesta todavía está a la espera de la declaración de Interés Turístico Internacional.

Pero no parece eso óbice para que se esperen a unas cien mil personas en los diez días que dura el certamen, muchos de ellos que han reservado con mucha antelación en agencias de viajes y asociaciones dispersas por todo el país.

Y es que la oferta gastronómica cuida cada uno de los detalles, desde el marisco que sirve cada día la cofradía San Martiño hasta los vinos de Rías Baixas, sin olvidar el pan y las exquisitas empanadas que sirven establecimientos de la localidad.

Ejemplo de ello, el que dio en la mañana de ayer una vecina de O Grove que acudió a la carpa del marisco para comprar una "sabrosísima bolla de pan de dos kilos", pues todo lo que se ofrece en los puestos también se puede consumir en casa o en los restaurantes de la localidad anfitriona.

El nivel de involucración de todos los vecinos en la Fiesta es espectacular. De hecho las panaderías "O Galaico Portugués" y "O Forno de Piñeiro" han cocido las tradicionales bollas de pan para la fiesta en vez de las típicas barras de diario.

En los postres también cabe destacar la participación de las pastelerías "Quico" que sirve la sabrosísima bica; "Campaña" con su tarta de Santiago, o "Payca" con las tartaletas de Santiago; sin olvidar las "follatas", denominación que los mecos dan a las tradicionales filloas.

Pero no menos exquisitas son las elaboraciones de los panaderos para la Festa do Marisco pues los comensales no han querido perderse la empanada de zamburiñas con "pan de millo" del Campaña, la empanada de atún del Galaico-Portugués, la de pulpo de O Moderno o la de zamburiñas con centeno de María Castro.

En definitiva un montón de manjares que garantizan ya la presencia de una multitud desde todos los rincones del país y de Galicia.

A ello hay que sumar las propuestas de los pinchos de marisco, un total de nueve propuestas que sirven tres restaurantes de la localidad y en las tres barras que promueve el propio Concello de O Grove, para satisfacer los mejores paladares del mundo.

No es extraño, por tanto, que en la mañana de ayer el alcalde Cacabelos haya recibido a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, quien no se ha querido perder uno de los mejores arranques de la fiesta gastronómica de O Grove.

Y a ello hay que sumar las exhibiciones de cocina en vivo que regalan los mejores chefs de Galicia y que ofrecen en directo showcooking en el que comparten secretos de su cocina.

El chef Sergio Musso, de Eclectic, abrirá la Cocina en Vivo de Cociñeiros Mahou mañana lunes a partir de las 17.30 horas.

El martes 9 y el miércoles 10, a la misma hora, los invitados son Lucía Freitas de La Tafona y Bruno Pena Arnau de A Horta de Paula. Por último, el viernes 12 y el domingo 14, serán Álvaro Victoriano de Peculiar y Carlos Barreira, de Bocarte, los que ofrecerán algunos de los secretos y posibilidades culinarias del marisco.

Obviamente otro atractivo que hay que sumar al mercadillo tradicional y de artesanía abierto en las inmediaciones del gran comedor de Galicia, sin olvidar las ofertas culturales y científicas como el nuevo Foro Acui que se desarrolla a la par en O Grove y que en esta ocasión presentará los avances en el cultivo del "Nereis diversicolor como fuente de alimento para peces y biorremediador de lodos en RAS", un tema que seguro va a captar la atención de muchos de los profesionales del mar a quienes va dirigido sobre todo este certamen.

El programa de hoy también incluye una variedad deportiva interesante pues a las 10 de la mañana se celebra ya la XIX Carreira Popular da Festa do marisco con salida en el paseo de Beiramar (Confín) organizada por la Concejalía de Deportes.

También para hoy está prevista la recepción de los participantes en el concurso de Vespas y Lambretas o el Desafío Arousa de la regata de dornas a remo que comienza a partir de las 16.30.

La música folclórica tiene gran cabida en la jornada de hoy con la actuación de Cantodorxo y Música de Galicia con Amigos do Acordeón das Rías Baixas.