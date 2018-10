La Festa do Marisco mantiene el esperado ritmo de comensales

El gran ambiente que se ve en O Grove hace presagiar un fin de semana espectacular en la LV edición de la Festa do Marisco que se celebra hasta el domingo 14 de octubre y cuyo objetivo principal es la promoción de los mejores mariscos que llegan a la lonja.

Los primeros datos son ya elocuentes. "La caja del viernes ha sido muy similar a la del pasado año con algo más de 20.000 euros de facturación sobre 22.000 anteriores", explica con satisfacción la edil Emma Torres al corroborar que a media tarde se mantenía un ritmo sostenido de clientes en las 14 cajas de venta de tickets.

Los fogones estuvieron así a pleno rendimiento durante toda la jornada en la que el arroz de marisco, el pulpo, las vieiras y las almejas seguían liderando las ventas.

Los clientes solo echaron en falta la novedad principal de la edición porque el cangrejo real tendrá que esperar a la jornada de hoy pues los dos barcos que participan en la citada marea estaban todavía en Muxía a las seis de la tarde y descargaron en O Corgo "esta noche", explicaba ayer la edil. Una vez descargado este marisco se ofrecerá a 15 euros la pieza de hasta medio kilogramo, a 20 euros la de menos de 1,1 kilo y a 30 la de mayor peso que se servirán acompañados de una vinagreta que cada uno podrá servirse a su gusto.

También destacó en la jornada de tarde la apertura de la "Mostra de Petiscos" en la que participan tres restaurantes locales, a saber A Tapería, Pan de Millo y Mesón Acosta además de otros tres puestos abiertos por el Concello y que ofrecen un total de nueve pinchos diferentes a base de marisco.

Y alrededor de la gastronomía un amplio abanico de actividades, desde la muestra de emprendedores "Grovemakers" que abrió por la mañana con ocho expositores y que continúa hasta el día 11 con el objetivo de promover empleo juvenil o los conciertos celebrados tanto en la noche del jueves con Fla-Meco en la carpa de conciertos o los de esta pasada noche con la intervención de Morgan y Freedonia.

A las 11.30 horas abren de nuevo las carpas esta mañana que coincide con la primera muestra de cocina en vivo y sobre la una de la tarde una sesión vermú en la que no faltará animación musical para los asistentes.

En los actos de la tarde y noche, destaca la regata de dornas a vela que se desarrolla en el Campo de Regatas do Porto do Grove y que organiza Dorna Meca; las actividades infantiles, una sesión musical de tarde en la carpa de la cafetería, así como una nueva demostración de cocina en vivo. Luego es el turno de la música popular de Galicia y de noche los conciertos del Marisco con The Charlatans, Australian Blonde, Pardo y Nano Vinilo.