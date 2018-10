"¿Por qué no puedo tener pareja en silla de ruedas?"

Transporte público limitado y sin adaptar, pocos servicios de atención a la discapacidad (centros de día, residencias, centros de educación especial, atención a domicilio, etcétera), falta de apoyos en la inclusión escolar o dificultades para encontrar un empleo. Estas son algunas de las trabas que sufre el millón de personas con discapacidad que en España vive en el medio rural. Así lo denunciaron públicamente los usuarios y profesionales del centro Princesa Letizia de Vilagarcía en la celebración del Día de la Parálisis Cerebral, en el que también reivindicaron el derecho a la sexualidad y a la afectividad.

"Me gustan el rock, el fútbol y, sobre todo, las mujeres. Tenemos necesidades y no somos niños. Quiero encontrar a una chica". Son palabras de Alonso, un joven de Catoira usuario del centro Princesa Letizia de Vilagarcía que ayer puso una de las voces al Día Mundial de la Parálisis Cerebral para reivindicar la sexualidad y la afectividad como un derecho más para vivir una vida plena. "¿Por qué no puedo tener pareja en una silla de ruedas", rezaba una de las canciones que sonaron en las emotivas flashmob protagonizadas por los chicos y chicas del centro que Amencer-Aspace tiene en la capital arousana.

Los niños del "cole" -como ellos lo denominan- hicieron un círculo acompañados de sus familiares y monitores y ofrecieron al público de la Praza de Galicia una colorida puesta en escena con una especie de cometa gigante que no paraba de moverse y ofrecer un espectáculo multicolor.

Después le tocó el turno a los chicos del centro de día, que también representaron un flashmob ayudados por sus familias y los profesionales del Princesa Letizia. Su esfuerzo, al igual que el de los usuarios de menor edad, recibió una gran ovación por parte de los asistentes, entre los que se encontraba el alcalde de la ciudad, Alberto Varela, y la concejala de Benestar Social, Tania García.

Minutos antes, el director del centro de adultos, David Carrera, dejaba claro que las personas con parálisis cerebral "siempre necesitan un poquito más de tiempo para hacer las cosas, pero nos salen bien". Y tanto, pues el manifiesto del Día de la Parálisis Cerebral fue leído por los propios usuarios del centro, como Alonso, Eva o Anita, entre otros.

Dos de ellos pudieron leer de viva voz el texto, y los demás lo hicieron activando un pulsador para que se escuchasen los mensajes grabados por los profesores.

Además del derecho a la sexualidad en esta campaña titulada "No mires a otro lado", también reivindicaron la necesidad de una mejora atención a las personas con discapacidad que viven en el rural. Son un millón de ciudadanos, de los cuales 511.000 no pueden desarrollar tareas domésticas por sí mismos y 488.000 dependen de otras personas para vestirse o asearse. "Deberían de poder recibir los mismos servicios independientemente de donde vivan", proclamaron. "Ojalá algún día consigamos la plena integración y no sea necesario este día", dijo un David Carrera esperanzado.