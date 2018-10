Acusan a dos jóvenes grovenses de "partir la boca" a un amigo por un lío amoroso

José Francisco Hervés Domínguez es un joven de O Grove más conocido como "Josiño" que ayer tuvo que ser atendido de urgencia en el centro de salud de Monte da Vila, alega que tras ser víctima de una paliza.

Ocurrió a mediodía, cuando otros dos jóvenes -los tres tienen alrededor de veinte años- lo habrían golpeado con dureza, causándole importantes heridas en la boca.

Todo se debió a "un lío sentimental", según explica el padre de la víctima; un hombre muy querido y conocido en la localidad -cantante de profesión- al que todos conocen como "Joselito".

Relata, y así consta en la denuncia formulada ante la Guardia Civil, que los dos presuntos agresores de su hijo son dos hermanos de la localidad. Lo más curioso es que los tres protagonistas de este episodio son buenos amigos, parece que desde hace mucho tiempo.

Sucede que a causa de la relación amorosa mantenida por dos de los implicados con una chica los hermanos habrían decidido dar un "escarmiento" a "Josiño", y fue así como ayer lo encontraron y "lo golpearon con dureza", hasta el punto de que "le rompieron la boca" y tuvo que recibir media docena de puntos de sutura, siempre según la versión del agredido y su padre.

Es este último quien detalla estos hechos y determina que minutos antes de la agresión uno de los supuestos autores acudió a su casa para preguntar por el paradero de su hijo. Cuando "Joselito" le preguntó qué había sucedido "me dijo que estaba buscando a mi hijo porque había quitado la novia a su hermano; minutos después ya me llamó el chaval diciendo que estaba siendo atendido en el centro médico porque le habían pegado". Y sentencia: "Mi hijo no se defendió porque eran amigos íntimos; puso las manos detrás de la espalda y dijo: Si quieres pégame".