O pobo do Grove homenaxea a Francisco Lores, "valedor da emigración", finado no 2017

Francisco Lores Mascato (O Grove, 1934-Bos Aires, 2017), foi "o gran valedor dos dereitos dos emigrantes galegos e dos residentes españois na República da Arxentina, á que el emigrou con dezaoito anos".

Así o define Antón Mascato, un dos protagonistas da homenaxe que se rindeu onte a Lores dentro da programación deseñada polo Concello do Grove para celebrar o Mes da Emigración Meca.

Tratábase do acto central, e para elo invitouse a súa viúva, Dolores Doural, e a súa filla, a cantante Lorena Lores, que viaxaron expresamente dende Bos Aires para para participar, según sinala a concelleira Emma Torres.

Acompañaban ó alcalde, José Cacabelos, e a outros invitados, coma o sindicalista Manuel Mera, co que Lores compartiu militancia política na década dos sesenta na Arxentina, a escritora e membro do Consello da Cultura Galega María Xosé Porteiro e o político e profesor Xosé Manuel Beiras.

Por mor deste recoñecemento, que se completaba con actuacións musicais a cargo de Pedro Magariños e a propia Lorena Lores, Antón Mascato sinalou que a traxectoria e significación na defensa dos dereitos das persoas emigradas fixeron que Lores tivera "o recoñecemento dos gobernos cos que tivo que enfrontarse moitas veces, ben reclamando o dereito ao voto, ou ben esixindo melloras nas condicións de vida das comunidades emigradas".

Francisco Lores, que faleceu en setembro do 2017 ós 83 anos de idade, foi presidente da Federación de Asociacións Galegas da Arxentina e do Museo da Emigración Galega na Argentina.

De mozo buscou o seu futuro en Bos Aires atraido polo tango e o moito que lle contaban os amigos dende o outro lado do Atlántico.

Moitos se lembraron onte de todo aquelo e dun Francisco Lores Mascato (Paco Paghanini) que emigrou no trasatlántico "Entre Ríos" no 1952 viaxando dende o porto de Vigo ata o río da Prata para entregarse "á causa da Galicia emigrada; primeiro na Unión de Fillos do Grove, da que pronto foi un destacado directivo".

Nesta sociedade "tomada polos agraristas anticaciquís e logo polos republicanos exilados, encargóuse das iniciativas culturais promovendo a recadación de fondos para o monumento a Jacobo Otero Goday, ou pagando as viaxes de Manuel Lueiro para dar conferencias e colaborando na edición das súas obras de imposible publicación na Galicia do interior", lembra Mascato.

Fala del coma "antifranquista activo que militou no Partido Comunista, do que se foi afastando co devalar dos movementos maoístas de liberación nacional das nacións colonizadas no continente africano; implicándose nos movementos antifascistas de América latina, nomeadamente nas loitas contra as ditaduras militares de Perón, Videla e Stroessner".

Tamén foi "destacado militante do primeiro BNG, do que tamén se iría afastando pola deriva desta organización no apoio á redución do dereito de voto da colectividade emigrada".