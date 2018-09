Jornada de reencuentros en Cuxhaven

La primera jornada de la Mancomunidade de O Salnés en Cuxhaven se convirtió en un día de reencuentros para la treintena de personas que acompañaron a la expedición comarcal. La ciudad alemana y otras próximas como Hamburgo, fueron el destino de muchos vecinos de la comarca para emigrar en las décadas de los 50, 60 y 70 del pasado siglo. Allí vivieron y dejaron familiares que han vuelto a encontrar, además de redescubrir un lugar que fue su casa durante muchos años. Incluso la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, pudo conocer a un primo alemán.

La expedición de la Mancomunidade de O Salnés desembarcó en Cuxhaven con la intención de preparar la primera fiesta del vino albariño que se celebrará en la ciudad alemana de Cuxhaven. Sin embargo, el evento ha quedado un tanto eclipsado en la primera jornada de estancia por la emotividad que han provocado los numerosos reencuentros entre familias que llevaban años sin verse por diferentes motivos. Un ejemplo de ello fue el momento en el que las hermanas de A Illa María José y Rosa Bóveda se fundieron en un abrazo tras 14 años sin verse a causa de una enfermedad.

No fueron las únicas ya que el cambadés Roberto Piñeiro Roma también regresó a Cuxhaven tras casi dos años sin visitar a sus hijos, que residen en la ciudad alemana. Piñeiro recordaba junto a su mujer los 44 años que pasó en Cuxhaven, donde tiene tres hijos y dos nietos "han cambiado cosas como la desaparición de las fábricas, pero he sentido una gran emoción de poder regresar al Centro Gallego de Cuxhaven".

Al lado se encontraba su mujer, la isleña Dolores Bermúdez Cores, que llegó a Alemania desde A Illa siendo "una niña, convirtiéndose Cuxhaven en mi segunda tierra; aquí viví mis mejores años de juventud, por eso me gusta mucho regresar aquí", donde también tiene dos hermanas.

El vilanovés Manuel Portas Diz estuvo 19 años en Cuxhaven, donde trabajó en la conserva. "Llegué dos meses después de cumplir los 18 años y trabajé en la conserva, pero de esas fábricas ya no queda nada, han cambiado muchas cosas pero todavía quedan algunas para recordar". Los reencuentros no solo afectaron a los vecinos de la comarca que viajaron con la expedición de la Mancomunidade. La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, conoció en esta primera jornada a un primo de su madre que nunca había visto. "Este tipo de reencuentros son muy especiales y emotivos porque suponen un regreso al pasado y volver a ver familiares que hace años que no ves; mis abuelos estuvieron emigrados por esta zona y todavía conservo familiares directos emigrados en Alemania", explicaba Abal.

José Ramón Abal (edil de Enoturismo de Cambados), Carlos Iglesias (alcalde de A Illa) y Gonzalo Durán (presidente de la Mancomunidade) también forman parte de la expedición que hoy será recibida con honores en la casa consistorial de Cuxhaven. El objetivo es dar a conocer la primera fiesta del albariño que se va a celebrar en la ciudad alemana, lugar en el que Durán recordó que "llegó a haber emigradas unas 10.000 personas de la comarca de O Salnés, 3.000 de ellas solo de Vilanova de Arousa".