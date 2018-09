Durán insta a Varela a decir si quiere que la Mancomunidade colabore con los cruceros

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, Gonzalo Durán, ha ordenado a los servicios de este órgano supramunicipal que envíen un correo electrónico al alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, instándolo a manifestar si quiere o no que este ente colabore con el Puerto en el proyecto de cruceros de turismo, que considera beneficioso para toda la comarca.

"Sobre la polémica que se ha creado entre el Puerto y el Concello de Vilagarcía por el proyecto de cruceros quiero aclarar que en la Mancomunidade estamos siempre dispuestos a trabajar para todo lo que se traiga a la comarca, tanto el Ayuntamiento de forma individual o de forma colectiva, riqueza y progreso. En este caso el Puerto se dirigió a la Mancomunidade para que hiciésemos gestiones y trabajásemos con ellos para traer más cruceros a Vilagarcía y nos pareció que era una iniciativa buena porque supone un aumento de ingresos en nuestra comarca. Y hemos colaborado con ellos hasta ahora, sin ocultárselo al alcalde de Vilagarcía, quien se quejó en más de una ocasión de que el Puerto no habla con él. Creo que la presidenta y el alcalde lo que tienen que hacer es pensar en sus instituciones, sentarse y hablar. Creo que ambas partes tienen la obligación de trabajar por el bien común", declaró Durán.

El presidente de la Mancomunidade añadió que lo que le ha sorprendido fue una declaración de un concejal de Vilagarcía diciendo que los comerciantes de la ciudad verían mal que la gente que viene en los cruceros visite otros sitios de la comarca.

"Vilagarcía y su comercio no pueden sobrevivir sin la comarca y lo que están haciendo desde hace unos años, por localismos, es destrozar Vilagarcía. Yo no quiero ver a la Mancomunidade en medio de la polémica, por eso he pedido que se envíe un correo al concello para que diga si quiere o no que colabore en el proyecto de los cruceros", puso de manifiesto Gonzalo Durán.