Cien personas afectadas de linfedema se beneficiarán del nuevo servicio de fisioterapia especializado

La Asociación Galega de Linfedema, AGL, pondrá en marcha este año un servicio de fisioterapia especializado en esta enfermedad que beneficiará a un total de cien personas, preferentemente mujeres del rural. La actividad está destinada a mejorar las capacidades de cada persona usuaria de la asociación, con el fin de facilitarle la autonomía personal a través de la integración social y laboral.

AGL, integrada en Cogami, cuenta con su sede principal en Vilagarcía de Arousa en un local de la estación de autobuses. Para contar con fisioterapia especializada en linfedema, la entidad cuenta con una subvención de 6.000 euros procedentes del 0,7% del IRPF de la Consellería de Política Social, 18.000 euros financiados por la Fundación Once, y 12.500 euros de la Diputación de A Coruña. Además, el proyecto se enmarca en el programa Cocemfe de atención integral dirigida a la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad.

Según señala la sociedad española de Angiología y Cirugía Vascular y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, más de 900.000 personas en España padecen un linfedema y, se estima que solo en linfedemas secundarios asociados a intervenciones de cáncer de mama, 3.000 mujeres cada año lo van a desarrollar en el territorio español. En Galicia se calcula que son unas 50.000 personas afectadas por linfedema.

Se trata de una alteración del sistema linfático, una enfermedad grave, crónica y progresiva, con evolución lenta que proporcionalmente afecta a las mujeres. No existen fármacos o intervenciones quirúrgicas eficaces, siendo actualmente el tratamiento fisioterapéutico especializado el más efectivo para impedir el empeoramiento de este mal.

La sanidad pública no cuenta con fisioterapeutas con especialización suficientes, motivo por el cual AGL pone en marcha el programa de fisioterapia especializada en linfedema, con el fin de reducir los efectos e incapacidades de esta dolencia, favoreciendo la autonomía personal, la mejora de la calidad de vida y las posibilidades de integración social y laboral de las personas afectadas.