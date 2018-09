Un parquista denuncia su exclusión como candidato a las elecciones de la cofradía

Un parquista socio de la cofradía de pescadores de Carril ha denunciado ante la Xunta Electoral su exclusión como candidato a las elecciones que se celebran el próximo 29 de septiembre.

José Ángel Longa Durán se presentó dentro del colectivo de empresarios para optar a entrar en la Xunta Xeral. Su candidatura tiene fecha de entrada en el registro del pósito el 30 de agosto.

Pero su sorpresa llegó cuando salió el censo de socios y su nombre ni siquiera aparecía en la lista. "En el anterior sí lo estaba y como socio desde el año 2014 (adjunto copia de los tres últimos recibos de cuota) de la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Carril, cumplo con todas las condiciones para ser incluido en dicho censo", esgrime el parquista en un escrito enviado a la Xunta Electoral el 11 de septiembre.

Ante esta situación, José Ángel tampoco figuraba en la lista provisional de candidaturas, por lo que solicitó por escrito a la Comisión Electoral de la cofradía que lo incluyese en ese listado, garantizando "la máxima transparencia, igualdad y equidad en el proceso electoral en marcha", reza la comunicación presentada el día 12.

Ese mismo día volvió a remitir otro escrito a la Xunta Electoral informando de su situación y de que la secretaria del pósito "reconoce que es un fallo administrativo, el cual no tiene autorización para subsanar en el censo ni me entrega el certificado de socio que le solicito verbalmente porque no tiene autorización para hacerlo", según recoge literalmente la petición del parquista. En esa exposición pide a la Xunta Electoral que intervenga porque en el pósito "no me dan ninguna respuesta pese a preguntar en varias ocasiones por qué no me encuentro en el censo electoral siendo socio y por qué han retirado mi candidatura".

Esa misma jornada José Ángel Longa consigue el certificado de la cofradía en el que la secretaria confirma que es socio desde el año 2015 y está al corriente de pago en todas sus cuotas. Por tanto el afectado envía el 13 de septiembre una nueva comunicación a la Xunta Electoral rectificando la del día anterior. Pero ni así ha logrado incluirse ni en el censo ni en la lista de candidaturas, pues la Xunta ha denegado sus recursos.