La suelta de vaquillas en Valga está siendo investigada por la Valedora

La plataforma "Galicia, Mellor Sen Touradas" anuncia que la Valedora do Pobo investiga las subvenciones taurinas concedidas en el Concello de Valga para la organización de su capea anual.

Al parecer se insta al gobierno local a aportar "los datos de ayudas" que habían sido demandados por los abolicionistas, quienes critican la "opacidad" del ejecutivo.

"La Valedora do Pobo ya ha admitido a trámite la queja formulada por la plataforma en relación a la solicitud de información que registrara ante el Concello de Valga para conocer el montante real de las ayudas otorgadas a las capeas de los últimos años, toda vez que la normativa sobre transparencia y participación ciudadana estipula que las Administraciones públicas disponen de un mes de plazo para dar respuesta, tanto positiva como negativa, a las demandas de datos que se realicen; situación que el consistorio valgués parece haber incumplido", señalan en "Galicia, Mellor Sen Touradas".

La Valedora "ya se ha dirigido al gobierno local para demandar la información que permita resolver la queja" de los abolicionistas, que dicen haber esperado "durante semanas" por una respuesta que "nunca llegó, superando los plazos legales y evidenciando la opacidad", añaden.

Esta plataforma reprocha que "el Partido Popular prefiere ocultar información a sus vecinos para evitar las críticas por el uso de dinero público para patrocinar, fomentar y apoyar eventos crueles con los animales puesto que, aunque los bóvidos no mueren en la plaza que se instala en la zona fluvial, si que lo hacen pocas horas después en un recinto cerrado".

De este modo los abolicionistas esperan "desbloquear la falta de transparencia del PP en Valga para que el conjunto de la ciudadanía conozca el destino de sus impuestos, pues una parte financia, año tras año, el maltrato hacia los animales".