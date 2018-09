El PP isleño alerta de la peligrosa situación en la que se encuentra la avenida de A Ponte

El Partido Popular de A Illa censuró ayer la situación en la que ha quedado la avenida de A Ponte después de la intervención que, sobre ella, realizó la Diputación Provincial. Además de no haber sustituido todo el asfalto del vial, los conservadores isleños se muestran indignados por ver como uno de los principales viales de acceso al casco urbano, por donde pasa gran parte del tráfico rodado, "permanece sin pintar desde hace casi dos semanas, con el riesgo que eso provoca para la circulación de vehículos y de peatones".

De hecho, desde que se realizaron las obras, se ha registrado un atropello, con una mujer herida de consideración, "una circunstancia que parece haber pasado desapercibida al grupo de gobierno, que no exige que se actúe de inmediato". El atropello no es la única incidencia que se ha registrado con las obras de la avenida de A Ponte, ya que, durante las obras, acabó dañado, al menos, un vehículo particular que se encontraba estacionado en la zona.

Para el PP esta actuación es el ejemplo claro de "cómo invierte la Diputación en este municipio, una obra hecha a medias y que parece que nunca se va a finalizar, muy similar a lo que hace el PSOE en A Illa impulsando un comedor escolar en el colegio y dejándolo sin un simple grifo de pedales; comprometiéndose a crear un espacio de juegos en As Laxes hace dos años sin llegar nunca a ejecutarlo; o dejando las aceras llenas de obstáculos para personas en silla de ruedas". Desde la formación conservadora lamentan que el gobierno local cuestione las inversiones de la Xunta en A Illa, cuando "es la única administración que se ha implicado con el municipio, sobre todo, Portos de Galicia, que en los últimos años ha invertido unos seis millones de euros en dotar a este Concello de un muelle digno".

Insisten en que "el gobierno local no ha hecho absolutamente nada en estos tres años y medio de mandato, y ahora, con las elecciones a la vista, se dedican a atacar a la Xunta para ver si pueden cazar algún voto".