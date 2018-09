"Qué lonxe está Lordelo!", unha historia apaixonante

"Dende Bremen escribíralle ao meu irmán Paco decíndolle que saiamos de Amberes o xoves 26 de maio deste 1914, e que chegariamos a Vigo o domingo 29 pola tarde, ou o luns pola mañá según o tempo que vaia. Esperaba con iso que algún familiar fóra a Vigo a pasar un tempo conmigo e me trouxeran unha boa cantidade de xabón da Toxa que tanto anseaban os parentes de Bos Aires.

Tamén lle pedía ao meu irmán que mandase decir a Juana Caneda que se quere mandar ao seu fillo Juanito para Bos Aires ten boa ocasión nesta viaxe. Ela pedírame que lle facilitase os medios para buscarlle unha colocación a bordo para o rapás e a irmá tamén llo pedíu ao seu home Manuel Méndez, que está en Bos Aires. Sabían que iso non podía ser pois está constituída unha Sociedade de cociñeiros e camareiros marítimos en Vigo e non poden embarcar nesas prazas máis que os asociados da tal colectividade e por quenda rigorosa. Pero ademáis aínda que non houbera isto e eu puidera, non me comprometería a levalo como camareiro pois dada a preparación do rapás sería un compromiso traelo como tal no barco, xa que non daría máis que disgustos. Juana escribíralle a Manuel en Bos Aires sobre este asunto e este deulle palabra de levalo dun xeito ou doutro e como nesta viaxe iamos levar moita pasaxe, están arranxando cupo para 632, según pedimento das Axencias, comprometeuse, a través das súas amizades no rol do barco, a levalo de polizón. Advertinos dos riscos que corrían, do vixiado que estaba todo e que persoalmente eu nunca sabería nada dese asunto. Polo tanto fíxenlles a acordante de que se se animaban a mandalo desa maneira, terían que sacarlle a documentación precisa dun emigrante, sendo imprescindible a "libreta" sen a que non te deixaban desembarcar en Bos Aires. Insistín en que o domingo 29 pola mañá estivera en Vigo, recomendándolle que non vaia para nada á axencia, nin fale con niguén de que vai embarcar e, se pode ser, que non traia impedimenta con el. Que xa hai alguén disposto a coalo a bordo con algunha das visitas e que se trae algo de equipaxe o deixe na casa onde pare, que alí se lle irá recoller. Era unha obra de caridade que faciamos á pobre Juana e por iso tomei parte no asunto.

Había meses que Luis Prol que era fogoneiro do "Sierra Nevada", el foi quen me contara o de Juanito Caneda a quen tiven ocasión de coñecer nos poucos días que pasara en Lordelo, mentras o barco subía a Bremerhaben. Pareceume un mozo espelido, sen preparación algunha, pero tiña algo moi valioso, sabía ler e escribir e iso era o que diferenciaba a uns emigrantes doutros á hora de ter ou non ter traballo en Bos Aires".

Unha historia que Antón Mascato sabe que non ten desperdicio. Convén leelo.