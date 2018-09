Aragunde acusa al cuatripartito de bloquear las licencias de obras de los vecinos

El portavoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, cargó ayer contra el concejal de Obras, José Ramón Abal, al que le acusa de tener bloqueado el servicio de concesión de licencias y de ocultarle deliberadamente la información que solicita.

Aragunde ya denunció a principios del verano que numerosos vecinos llevaban meses esperando por la concesión de un permiso para hacer obras en sus casas, lo cual fue admitido por fuentes municipales. Y según el líder de la oposición, esta situación no se ha corregido. "Es una vergüenza lo que está pasando en Cambados. Hay gente que se ha puesto a retejar sin licencia porque no pueden esperar más. Esos trabajos o se hacen en verano o no se hacen, y el cuatripartito tiene paralizadas las licencias desde hace meses. Como a una de esas personas le pase algo se va a meter en un problemón por culpa de la mala gestión de esta gente", en alusión al cuatripartito.

Así las cosas, Luis Aragunde ha presentado en el Ayuntamiento dos escritos, en los que demanda que le entreguen una relación con las solicitudes de permiso urbanístico que entraron en el Concello, y con otra relación con las que fueron aprobadas. Aragunde tiene la sospecha de que éstas últimas serán un porcentaje muy bajo, pero quiere que tener la confirmación documental. "Pero me contestan que el departamento de Obras tiene mucho trabajo. Esto es reírse de mí y de los vecinos. Una relación de ese tipo se saca dándole a una tecla".

Aragunde recuerda que Obras ya hizo oídos sordos a sus peticiones cuando preguntó por el parque biosaludable de Castrelo y por una pista de A Modia, de ahí que ahora no vaya a tener tanta paciencia. Si no le dan los papeles, "tomaré otras medidas más drásticas".