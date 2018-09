Sanxenxo tramitará desde la próxima semana licencias de actividad en el polígono de Nantes

Telmo Martín anunció ayer la conclusión de los trabajos pendientes de ejecución para proceder a la recepción del polígono de Nantes. mEl alcalde de Sanxenxo dejó en manos del Consello Rector la fecha concreta en la que se producirá esta recepción, ya que es este órgano el que debe convocar las pertinentes asambleas de propietarios y solicitar por escrito la entrega de un polígono industrial que de momento les pertenece.

Telmo Martín animó a los emprendedores interesados en instalarse en el parque de Sanxenxo a presentar sus proyectos de forma inmediata, ya que anunció que a partir de la semana próxima el Concello comenzará a tramitar las licencias. "Este é unha moi boa noticia para Sanxenxo xa que temos neste momento máis de 1.000 parados e necesitamos asentar empresa", explicó.

El alcalde de Sanxenxo se mostró satisfecho de cumplir el cronograma anunciado. Y es que la última fecha fijada por Martín para la recepción del polígono fue el 22 de octubre. De las palabras de Telmo Martín se puede deducir que antes de que acabe el próximo mes estará concluida una obra iniciada en 2003, durante la primera etapa de Martín como regidor de Sanxenxo.

Los trabajos concluyen además con coste cero para los propietarios. Después de la polémica asamblea en la que Telmo Martín recurría a una derrama entre los empresarios con parcela en el polígono para asumir los trabajos pendientes, ahora anuncia que no ha sido necesario recurrir a las aportaciones de los propietarios.

Los 650.000 euros aprobados para concluir los trabajos fueron suplidos con "unha moi boa xestión e o que quedaba do aval depositado no seu día. Ainda sobraron cartos, ainda que posiblemente antes da posta en marcha do polígono será necesario facer unha limpeza xeral".

Una adjudicación a la baja permitió al Concello ahorrar 105.000 euros en los trabajos de reposición y mejora pendientes. A mayores Telmo Martín anunció haber negociado con Fenosa la dotación de suministro eléctrico a cada una de las parcelas a medida que lo solicite, asumiendo la eléctrica los gastos de instalación que se deriven de la instalación necesaria.

Este apartado supone, según las cifras facilitadas ayer por Telmo Martín, el ahorro de 300.000 euros para los propietarios.

El alcalde hizo también una referencia a la oposición, a la que acusó de "poñer atrancos" para impedir que el polígono industrial llegara a buen puerto. Con ellos no compartió la "felicitación" por la solución de este polémico tema. A quien sí agradeció su apoyo fue al Consello Rector y a los propietarios que le dieron su confianza en las últimas asambleas.