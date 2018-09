Durán teme que el área metropolitana de Vilagarcía sea el fin de la Mancomunidade

El alcalde de Vilanova y presidente de la Mancomunidade, Gonzalo Durán, volvió a arremeter ayer contra el proyecto de Vilagarcía para mejorar el transporte comarcal. Implantar un área metropolitana "significaría el fin de la Mancomunidade, ya que esta figura no solo gestiona el transporte, sino que también se encarga de cuestiones como el urbanismo, el agua, los residuos, ..., que pasarían a estar en manos de los municipios con mayor número de habitantes".

Durán esgrimió la normativa de áreas metropolitanas y fue recorriendo punto por punto y explicando en qué afectaría al resto de municipios. El punto en el que más incidió fue el del urbanismo, donde explicó que "si surge una polémica por un centro comercial, como ya ha ocurrido, el voto ponderado por habitante provocaría que todas las superficies comerciales acabasen en Vilagarcía". Tampoco se dejó atrás el transporte, al afirmar que "Vilagarcía, con su propuesta quiere que todo gire en torno a ella, pero qué sentido tiene que un bus circular O Grove-Sanxenxo pase por esa ciudad, o la línea que une Ribadumia con Cambados o la que vaya desde A Illa al hospital de O Salnés". Incluso para celebrar cursos en Vista Real "sería Vilagarcía la que tomaría la decisión antes que Vilanova".

Es por ese motivo que el presidente de la Mancomunidade quiere que se vote en el plenario una moción, para que "los vecinos sepan lo que opinan sus representantes; en Vilanova tenemos claro que no nos vamos a plegar a ser un municipio dependiente, no sé A Illa o Cambados si están dispuestos a ello". La comparativa con otras áreas metropolitanas es algo que indigna a Durán, ya que "en esas zonas, el municipio cabecera supone más del 70% de la población, algo que no ocurre en Vilagarcía, donde ese concello es solo un tercio del global, por lo que no tiene sentido que tenga poder de decisión sobre los demás". El responsable del ente comarcal no dudó en hacer una encendida defensa del modelo de la Mancomunidade, "algo que se hizo para que los concellos pequeños pudiesen organizarse para gestionar servicios que no tendrían de continuar en solitario; Vilagarcía fue la última en llegar y aceptó esas reglas del juego, no puede ahora tratar de cambiarlas por la puerta de atrás". La propuesta de una UTE para gestionar el transporte "es hacer comarca, porque nos mantiene a todos a la misma altura, no dependiendo de un municipio que carece de buenas comunicaciones, como es el caso de Vilagarcía, que ahora, en lugar de mejorarlas, pretende reducir en un carril las comunicaciones con Vilaxoán, por si no había ya los suficientes problemas viarios". En lo que respecta a que su propuesta no ha pasado los filtros del pleno, Durán se mostró indignado con los representantes de Vilagarcía, ya que "pasó por una sesión hace ya más de dos años, y lo que más me sorprende es que fue apoyada por unanimidad, pero esta gente no se entera ni de lo que vota".