El Concello adjudica nuevos semáforos en el centro de Vilagarcía y en el vial de orillamar

El centro de Vilagarcía y el vial de orillamar a Vilaxoán contarán con nuevas regulaciones semafóricas este otoño. El alcalde, Alberto Varela, confirmó ayer que en los próximos días la empresa adjudicataria comenzará a instalar las nuevas señalizaciones luminosas con el objetivo de mejorar la fluidez en el tráfico rodado y garantizar la seguridad vial. La actuación incluye el reciclaje del semáforo peatonal retirado de la Plaza de Galicia, que se instalará en el cruce de las calles Castelao y Alejandro Cerecedo.

El regidor puso de manifiesto que la empresa contratista ya tiene la orden de instalación y hará su planificación de trabajo, por lo que el gobierno local desconoce la zona por la que comenzará. Lo que sí está claro es que una de las señalizaciones luminosas de regulación del tráfico será colocada entre el parque Miguel Hernández y el acceso a las playas de A Concha-Compostela, en el vial interior portuario de Rivero de Aguilar. Éste es el punto autorizado por la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, titular del vial, que denegó la propuesta municipal de instalar un semáforo para regular el paso de peatones entre el parque y el estacionamiento público y gratuito de la explanada TIR.

Otra de las regulaciones semafóricas destinadas a mejorar la fluidez del tráfico rodado, frenando el paso continuado de peatones sin control, se instalará en la intersección de la calle Castelao, hacia Vista Alegre, que es peatonal, y Alejandro Cerecedo.

El equipo de gobierno municipal ha decidido reciclar el semáforo de diseño retirado de la Plaza de Galicia para su colocación en este cruce.

Otra de las señalizaciones semafóricas de nueva instalación servirá para regular la circulación rodada y los pasos de peatones en la intersección de las calles Alejandro Cerecedo, Doctor Tourón y Fariña Ferreño.

La empresa Equipos de Señalización y Control SA, Esycsa, será la encargada de colocar los indicadores luminosos.

Vial de orillamar

El alcalde manifestó que también se ha dado vía libre a la regulación semafórica provisional en el vial de orillamar a Vilaxoán con el fin de poner a prueba el proyecto de carril único con alternancia de sentidos de circulación en un tramo de la calle Víctor Pita, entre Ferrazo y la playa de Canelas.

Varela puntualizó que se trata de un pequeño tramo del vial de orillamar en el que se han producido accidentes con resultado de muerte. Con la alternativa de la regulación semafórica para alternar el paso de vehículos, en el caso de resultar la experiencia positiva, se lograrían dos objetivos. Por un lado mejorar la seguridad vial en la zona y por el otro facilitar la continuidad del paseo marítimo a Vilaxoán con un carril bici.

"Estos días estuvimos hablando con representantes de la asociación de vecinos. La asociación de vecinos nos apoya en esta prueba. No deja de ser una prueba. Lo que no se puede es engañar a los vecinos, la ley de Costas es muy clara en el artículo 44.5 en el que dice que los paseos marítimos no pueden estar pegados a la zona del mar, con lo cual el voladizo sobre el mar para el paseo y el carril bici no están autorizados. Se está tratando de buscar una solución para poder llegar andando desde Vilaxoán a Carril. Lo que pedimos es que nos permitan probar la alternativa durante un tiempo prudencial", declaró el alcalde quien puntualizó que informes de la Policía Local indican que no es una carretera muy transitada, salvo en momentos puntuales.

Crítica del PP

Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Elena Suárez, cuestiona la eliminación de un carril de circulación en el vial de orillamar y advierte que "a los vilagarcianos ya nos ha costado 18.150 euros la ocurrencia del alcalde en Víctor Pita. Eso en cuanto a dinero, porque ahora empezarán los costes de tráfico, molestias y consecuencias colaterales. El PSOE tiene una obsesión con poner trabas y obstáculos en el tráfico y la movilidad de la ciudad. Su gran objetivo es el de dificultar a vecinos y visitantes que se muevan libremente desde Vilaxoán a Carril y viceversa, y sus efectos nos perjudican notablemente".

En cuanto a la contratación de la reordenación del borde litoral a Vilaxoán al estudio vigués JAM2 Arquitectos, para la portavoz del grupo popular, "este es un síntoma de la desorganización que reina en el grupo de gobierno y del enorme volumen de recursos económicos con los que cuenta pero que no se traducen en mejoras efectivas para los ciudadanos".