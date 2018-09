Un trabajo de fin de curso sobre movilidad

La pésima situación del transporte comarcal sirvió de trabajo fin de curso para la edil de Urbanismo Paola María en un ciclo que se celebraba en Santiago de Compostela. Allí, junto a dos funcionarios de Vilagarcía y otro de Cambados decidieron buscar soluciones al deficiente transporte comarcal. El plan tomó cuerpo y se llegó a plantear en la Mancomunidade y a la Xunta, cuya respuesta fue que "en estos momentos no tocaba, ya que están centrados en implementar el área de transporte metropolitano de Pontevedra". El objetivo es caminar hacia la intermodalidad "mejorar tanto las líneas como las frecuencias e interconectarlas, de nada vale que exista comunicación entre O Grove y Vilagarcía si el usuario debe aguardar después cuatro horas en la estación de tren".

Por su parte, Varela insiste en que "son muchas las ventajas que hay en este modelo que se propone, que coincide con que propugna la Xunta de Galicia, mientras Durán y Rueda parece que no quieren que los vecinos de O Salnés tengan los mismos beneficios de los que disfrutan ya 68 municipios en toda la comunidad autónoma, ellos deberán explicar los motivos".

La intención de Gonzalo Durán de llevar al pleno de la Mancomunidade la posible creación de un área metropolitana de transporte es algo que no intimida a Alberto Varela. "Nuestra intención es que esto se aborde y se debata entre todos los Concellos que formamos la Mancomunidade para perfilar las directrices a incluir en el plan", explica. Lo que sí le sorprende es que se lleve a pleno la propuesta de Vilagarcía, "acusándonos de querer ignorar al resto de la comarca y no la realizada por el presidente de la entidad, Gonzalo Durán, de crear una UTE, que no ha pasado ni por junta de alcaldes y tampoco ha sido votada". Además, Varela deja en el aire una incógnita, "¿se va a beneficiar la comarca de los beneficios contemplados en el Plan de Transporte de la Xunta?"

Lo ideal para Varela sería la creación de mesas de trabajo para perfilar un plan de movilidad que "sea beneficioso para todos los concellos y no entrar en una serie de decisiones precipitadas que no van a solucionar el grave problema de comunicaciones de esta comarca".