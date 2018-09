Lucía César Veloso: "O goberno de Vilagarcía dá a sensación de ser desorganizado, sen planificación"

Con 33 anos ás súas costas, a vilagarciá Lucía César Veloso decidíu dar un paso adiante e liderar o proxecto nacionalista en Vilagarcía. Mestra e estudante de Pedagoxía e Educación Infantil, especialidades que está rematando, milita no Bloque Nacionalista Galego (BNG) desde que se converteu en concelleira, ainda que sempre foi simpatizante e colaboradora da formación.

-¿Como se decidíu a dar o salto a liderar a candidatura do BNG?

-Pola insistencia dos propios compañeiros. Entrei a formar parte do grupo municipal e nunha dinámica de traballo moi intensa, na que contactas con moita xente que che acaba animando a dar ese paso. Ademais, por idade e polas circunstancias persoais, ou era agora ou non o sería nunca, o que me levou a facer unha reflexión ao respecto, xa que teño outros proxectos na cabeza, e aceptei.

-¿En qué vai cambiar a estratexia do BNG con respecto á que mantiña Xabier Ríos?

-O único que cambia é que será outra persoa a que exerza as funcións de transmisión do proxecto, mais as decisións teñen un importante equipo detrás.

-¿Ademais da súa candidatura, xa está deseñada a lista que liderará á Alcaldía?

-Ainda temos moitas cousas que traballar. Estamos en procesos internos nos consellos comarcais, mais agardo que nos próximos meses se vaia perfilando o nome dos seus integrantes.

-Unha das críticas máis repetidas contra o BNG desde outras formacións da oposición é que a súa formación é a base sobre a que se apoia o goberno socialista.

-Nesta curta experiencia na vida municipal deime conta de que as cousas non sempre funcionan como un cre. Nós estabamos nunha situación complicada, co PP chegando a acordos con EU e En Marea por un lado e coa presión dos colectivos cos que traballamos demandándonos solucións. Por iso apostamos por facer unha oposición construtiva e acadar os obxectivos que reclamaban esas entidades sociais. En política, unha parte fundamental é a negociación nós estamos para traballar pola xente, e se ela nos pide melloras, temos que tratar de conseguilas. É certo que, desde algúns sectores, interpretouse isto como un sometemento ao goberno local, mais nós consideramos que simplesmente estamos sacando rendibilidade da nosa situación na oposición.

-Na aprobación dos orzamentos, vostedes prantexaron unha serie de actuacións para aprobalos ¿Cal é o grao de cumprimento das mesmas?

-Estamos pendentes dunha reunión coa concellería de Facenda para ver cal é o grao de execución das partidas, xa que ainda non sabemos cales están avanzadas y cales se atopan ainda sen desenvolver como nós prantexamos. Si somos conscientes de que a partida para a residencia de Con Eles está comprometida e que as de Montes xa teñen bases e contan cun compromiso de financiación, agora quédanos saber cal é o seu estado real e analizalo.

-¿Cal sería a súa valoración do grupo de goberno despois de tres anos no cargo?

-En determinados momentos vexo certa desorganización. Temos a sensación de que funcionan segundo lles vaian xurdindo as cousas, sen unha planificación feita de antemán. Iso é bastante evidente en áreas como cultura, onde non existe unha programación real. Algo semellante ocorre co rural, onde sempre se actúa ás presas e correndo. Por moi laboriosos que sexan os procedementos e por moito tempo que leve desenvolvelos non se pode actuar sen unha previsión.

-Plan de transporte ou paseo marítimo de Vilaxoán son dúas novas frontes do goberno de Vilagarcía.

-O primeiro deles semella unha cuestión política entre Durán e o goberno de Vilagarcía, que están a ver quen é o máis localista dos dous para tentar pescar máis votos cun problema moi grave que existe na comarca. Entendo que ambos deberían centrarse máis nas cuestións que demandan os veciños e non usalas como excusa para atacarse entre eless. No segundo, cremos que ha que ser moi cautos, porque antes da obra, que supón acometer cambios importantes, débese facer un estudo en profundidade, e sobre todo, falar cos veciños e buscar a mellor solución para Vilaxoán e os vilagarcianos.