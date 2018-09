La Cofradía estudia mejorar sus medidas de seguridad tras un intento de asalto

La Cofradía de A Illa está estudiando mejorar las medidas de seguridad que existen en el edificio de la avenida de Castelao tras sufrir un intento de asalto la pasada madrugada. Los trabajadores de la entidad se llevaron un buen susto cuando ayer, a la hora de la apertura de las instalaciones, se encontraron con que la puerta había sufrido un intento de ser forzada. Por razones que se desconocen, el autor o autores de los hechos tuvieron que dejar a medias el intento, pero la marca quedó bien visible en la puerta.

Los trabajadores alertaron a la Policía Local de A Illa y a la Guardia Civil que recogieron muestras para tratar de dar con los autores del suceso. El intento de robo ha sorprendido en el seno del pósito, ya que en las instalaciones de la cofradía no se guarda dinero en metálico. "Vamos a buscar la fórmula de evitar este tipo de situaciones e instalar cámaras y alarma que eviten que esto pueda volver a ocurrir; es cierto que no guardamos dinero o cosas de interés económico, pero si llegan a entrar y destrozan todos los archivos donde se encuentra la documentación de los socios de este pósito sería una auténtica desgracia que no nos podemos permitir", explicaba ayer el patrón mayor, Juan José Rial Millán.

El daño en la puerta, apunta Millán, no fue excesivamente cuantioso, pero "nos tememos que puedan regresar y hay que instalar medidas disuasorias lo antes posible", explicaba ayer tras hablar con la Policía Local de A Illa.