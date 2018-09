Cambados plantea ascender de "categoría" turística la Festa da Vieira y la Semana Santa

Con la miel todavía en los labios tras conseguir para la Festa do Albariño de Cambados la declaración de Interés Turístico Internacional, el Ayuntamiento ya está pensando en "subir de categoría" a otras dos fiestas. Así, la alcaldesa, Fátima Abal, aboga por tramitar la declaración de la Festa da Vieira como de Interés Turístico Nacional, y que la Semana Santa sea de Interés Turístico Gallego.

De ese modo, justifica, la Vieira cubriría el hueco que deja la festa do Albariño al adquirir un mayor rango, y la Semana Santa ocuparía a su vez el hueco que dejaría la de exaltación del molusco, que ya actualmente es de Interés Gallego.

Se trata, en cualquier caso, de proyectos que no verán la luz en el presente mandato, puesto que la tramitación de este tipo de expedientes es muy larga. Por establecer una analogía con el trámite de la Festa do Albariño, la respuesta afirmativa de la Secretaría de Estado de Turismo llegó unos dos años y medio después.

Además, en el caso de la Semana Santa, Cambados tendrá que empezar prácticamente de cero. De hecho, este mismo año varias personas muy vinculadas a las celebraciones religiosas afirmaron a FARO que consideran que la Pascua de Cambados tiene méritos suficientes para contar con una declaración turística oficial, y que eso redundaría en la llegada de más gente a la villa. Pero añadían que ni el actual cuatripartito ni los anteriores gobiernos del PP se habían puesto nunca en contacto con la parroquia para abordar la posibilidad de dar ese paso.

En lo que respecta a la fiesta de la vieira, uno de los obstáculos para lograr la distinción podría ser el de asegurar todos los años que habrá producción de marisco suficiente para mantener la fiesta. Y es que en las últimas campañas se apreció un descenso importante en las capturas, hasta el extremo de que este año algunos de los organizadores de la fiesta incluso pusieron sobre la mesa la posibilidad de que no hacerla.

Capítulo Serenísimo

El portavoz del Capítulo Serenísimo do Albariño, Pedro Piñeiro, celebra el nombramiento de la Festa do Albariño como Fiesta de Interés Turístico Internacional, y recuerda que el Capítulo también ha contribuido a esa dimensión de la fiesta, al traer a Cambados a numerosas cofradías enogastronómicas extranjeras, y al nombrar como Cabaleiros o Damas a "personalidades de trascendencia internacional", como la escritora brasileña Nélida Piñón o Sarah Jane, que es la presidenta de la prestigiosa organización Master of Wine.

Pedro Piñeiro considera que la presencia en Cambados de esas personas, "fue otra de las semillas que se pusieron en el expediente". "Ahora hay que estar a la altura de las circunstancias y no defraudar las expectativas. Tenemos que aprovechar el tirón para darle a la Festa do Albariño un gran potencial vínico. No podemos permitir que esto se quede en una mera distinción".

El secretario del Capítulo Serenísimo añade que "la Festa do Albariño descansa sobre tres patas principales, que son el Ayuntamiento de Cambados, el Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas y el Capítulo Serenísimo do Albariño. Los tres deben de ir de la misma mano para que la fiesta tenga todo el lustre que merece". Asimismo, dijo que "nosotros estamos abiertos a dialogar", y que les gustaría que las reuniones para la fiesta empezasen ya en enero, y no en primavera, como se está haciendo ahora.

La Diputación

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, afirmó que "éste es un reconocimiento compartido también por aquellos que invierten en calidad, excelencia e internacionalización de nuestros caldos".

"La denominación de origen Rías Baixas es una marca de referencia internacional, porque detrás hay un trabajo del sector y de las administraciones que apostamos por el enoturismo y por la Festa do Albariño de forma decidida".

La presidenta provincial recordó que la Diputación también contribuyó a la difusión de la fiesta en el extranjero, al promocionar la Cidade Europea do Viño en las ferias de Portugal a las que acudió el ente provincial. "La declaración llega en un magnífico momento, justo en el inicio de la época de la vendimia. No podíamos empezar mejor".

La política también ha tenido palabras para la Festa do Marisco de O Grove o para la Feira do Cocido de Lalín, y ha dicho que la Diputación las apoyará para que también estas logren el sello de Interés Turístico Internacional.