La Festa do Albariño empujará con más fuerza del sector del vino al ser de Interés Internacional

Asistentes a la Festa do Albariño, en el Paseo da Calzada. // Iñaki Abella

La Festa do Albariño de Cambados ya es de Interés Turístico Internacional. El Ayuntamiento recibió ayer la notificación de la Secretaría de Estado de Turismo en la que se confirma el nombramiento. La resolución data del 31 de septiembre, salió de Madrid el 5 de este mes, y fue registrada ayer en la administración municipal poco antes de las 11 de la mañana. A mediodía, los teléfonos de los concejales del grupo de gobierno ya sonaban sin cesar, pues se alcanzaba al fin una meta que Cambados llevaba de una u otra forma persiguiendo desde hacía más de una década.

Los dirigentes políticos y del sector del vino están muy satisfechos con la declaración de la fiesta -la de mayor rango turístico-, al considerar que le hace justicia, y que en lo sucesivo permitirá promocionar el evento mucho mejor.

A nivel práctico, la designación de la fiesta como de Interés Turístico Internacional permitirá ingresar algo más de dinero de ayudas de otras administraciones -la Xunta le da 40.000 euros a las "internacionales", y 25.000 a las "nacionales", por citar un ejemplo-, y hará mucho más visible la fiesta, al promocionarse en las ferias extranjeras y figurar en un lugar más destacado en las guías turísticas gallegas.

Con la de Cambados, Galicia cuenta ahora con 10 fiestas de Interés Turístico Internacional. Son la Romaría Vikinga de Catoira -la primera que alcanzó esta distinción, en 2003-; el Apóstol de Santiago; el festival Intercéltico de Ortigueira; la Rapa das Bestas de Sabucedo (A Estrada); las Semanas Santas de Ferrol y Viveiro; el San Juan de A Coruña; el Corpus Christi de Ponteareas; y la Arribada de Baiona. La del Albariño será por tanto la única cita enogastronómica de este exclusivo calendario.

Las reacciones

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, considera que se ha saldado "una deuda con la Festa do Albariño". "Teníamos muy claro que cumplía con todos los requisitos", añadió. La regidora ensalzó la labor desarrollada por la concejala de Turismo, Milagros Martínez, "que es quien hizo el trabajo" necesario para enviar la solicitud primero a la Xunta de Galicia, y después al Ministerio de Industria y Turismo.

Mientras, el presidente del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, Juan Gil, apuntó que "con este reconocimiento se consolida el carácter internacional de una celebración nacida para poner en valor la calidad y la amplia variedad de vinos que se elaboran en esta Denominación de Origen". Considera por ello que la declaración "contribuirá a reforzar aún más el prestigio internacional de Rías Baixas".

Para el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura de Cambados, Víctor Caamaño, aduce que "es una fiesta que, por sí sola, atrae mucha gente, y que trasciende el ámbito gallego y de O Salnés". También lanzó una pulla al anterior gobierno municipal del PP. "Es un éxito que no entendíamos como antes no se movió bien la tramitación y no se consiguió".

El concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, dijo que la declaración "no solo repercute en los cinco días de la fiesta, sino todo el año". "Para el sector del vino es una noticia histórica. Generará mucha más riqueza para toda la comarca y mayor proyección en los mercados internacionales". Además, considera que el sello de internacionalidad "es un reconocimiento al trabajo realizado con la Ciudad Europea del Vino".

El concejal de Servicios Sociais, Constantino Cordal, recuerda que con 66 ediciones ya celebradas, la del Albariño es la fiesta enogastronómica más antigua de Galicia, y la segunda de España. Además, destacó que la contratación de grupos de música de fama internacional, como James o Inmaculate Fools, "ha contribuido mucho a la difusión internacional de la fiesta". "Por fin se ha conseguido. Ya iba siendo hora de que la Festa do Albariño alcanzase este mérito".

En la oposición, el líder del PP de Cambados, Luis Aragunde, plantea que "esto es el fruto del trabajo de muchísimos vecinos de Cambados, de los bodegueros y de los viticultores". "Es sobre todo un éxito de todo el sector viticultor", añade. Eso sí, quiso apuntar que "siento muchísimo que esta declaración se consiga precisamente el año en que la tuvimos la peor Festa do Albariño de los últimos 20 años".

Para el presidente de la Mancomunidade do Salnés, y alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, "es un logro de la Concellería de Enoturismo". "En la Mancomunidade estamos muy satisfechos de la colaboración que le prestamos para conseguir este reconocimiento, que fue poca. Pero toda gracias al esfuerzo y al interés que puso el responsable de Enoturismo, José Ramón Abal". Y destacó que el logro salpicará positivamente a los demás municipios de la comarca.

La tramitación del expediente pasó por muchas fases. Siendo alcalde Aragunde se envió un proyecto a la Xunta, pero Santiago pidió más documentación y que se subsanasen unos errores, y como Cambados no contestó, el expediente se archivó. El cuatripartito lo retomó en 2016 y ahora se obtienen los frutos, más de dos años después.