Investigados dos jóvenes de Santiago por robar la cartera a una hostelera de Valga

La Guardia Civil investiga penalmente a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de hurto por haber sustraído la cartera a la propietaria de un bar de Valga.

Los hechos sucedieron esta semana en un local hostelero del centro del municipio. La dueña se percató de que dos clientes que salían corriendo del establecimiento le habían robado la cartera, que la había dejado en un estante próximo a la barra. En ella tenía su documentación personal y 300 euros en metálico.

Según explica la Guardia Civil, la descripción de los supuestos ladrones y la rapidez de aviso al Puesto de Valga facilitaron el operativo de búsqueda. Los chavales habían huido a pie y los agentes no tardaron en localizar la cartera entre unos matorrales, en una finca próxima a la carretera. La documentación estaba, pero no el dinero.

Los guardias encontraron muy cerca a uno de los presuntos autores, y apenas dos horas después localizaron al otro en la carretera de Baño. Este segundo individuo llevaba escondidos los 300 euros sustraídos en un calcetín.

Los investigados son un vecino de Santiago de 27 años y otro de Teo de 25. Ambos cuentan con un amplio historial delictivo contra el patrimonio.

La Benemérita advierte de que ambos hombres habían sido vistos con anterioridad al hurto pidiendo limosna en los núcleos rurales de Valga. Los agentes, dentro del denominado "Plan Mayor Seguridad", aconsejan a los mayores que sean precavidos y no les abran la puerta de casa a personas desconocidas. "Que desconfíen siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole cualquier cosa, aunque digan representar a algún organismo público; que tengan cuidado con los servicios técnicos que no hayan sido solicitados y, sobre todo, que no duden en comunicar a la Guardia Civil (teléfono 062) la presencia de cualquier persona o vehículo sospechoso.