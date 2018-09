Silva insta a la Xunta a confirmar su parte en las obras de la Vía Verde

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, manifestó ayer que las gestiones del ente provincial de cara a hacer realidad el proyecto de la Vía Verde do Salnés están muy avanzadas y que de inmediato se procederá a la firma del convenio de financiación con los concellos que promueven esta senda: Vilagarcía de Arousa, Caldas de Reis y Portas. También instó a la Xunta a confirmar la acometida de la parte que le corresponde del proyecto.

"La Xunta, no está ni se le espera cuando se trata de actuaciones en concellos que no son de su color político, pero en el caso de la vía verde do Salnés, espero que participe, al menos porque hay un concello del PP, que es Portas, aunque no quiera hacerlo por los alcaldes de Vilagarcía y de Caldas que son socialistas. Espero que para la próxima semana anuncien la acometida de la parte de la senda que le corresponde a la Administración autonómica", declaró.

"Nosotros aprobamos en pleno nuestra partida presupuestaria para nuestro compromiso sobre el proyecto, aceptamos sacar a licitación las obras, y ahora falta la firma del convenio con los concellos participantes, que será de inmediato, por lo que por nuestra parte la Vía Verde do Salnés ya está en marcha, añadió.