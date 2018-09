Vilanova se sumerge en aguas profundas

Ángel Manuel Rey y Francisco Ventoso recorren cada fin de semana los fondos de la ría de Arousa recogiendo con sus cámaras todos los secretos que oculta. Integrantes del club Con Grande de Vilanova,el pasado mes de agosto se alzaron con el título gallego de vídeo submarino, un logro que les permitirá participar en el Campeonato de España que se disputa en Murcia el próximo mes de octubre. Ambos destacan la rica biodiversidad que esconde la ría de Arousa bajo sus aguas, una belleza que ayudó a conseguir el objetivo de clasificarse.

La ría de Arousa esconde bajo sus aguas un sinfín de especies cuyo conjunto crea un paisaje de gran belleza. Eso lo saben bien los vilanoveses Ángel Manuel Rey y Francisco Ventoso, campeones de Galicia en vídeo submarino y representantes de la comunidad autónoma en el Campeonato de España que se va a celebrar el próximo mes de octubre en Cabo Palos, Murcia. Integrantes del club de buceo Con Grande de Vilanova, que organizó la competición, el título autonómico lo consiguieron en la prueba que se disputó en la ría de Arousa a principios del pasado mes de agosto, un certamen en el que participaron 35 submarinistas. Todos ellos realizaron dos inmersiones de 90 minutos cada una para la elaboración del vídeo, con descensos hasta los 12 metros de profundidad. La edición y montaje del vídeo supuso una inversión de cinco horas de tiempo, que acabaría resultando productiva al convertirse en los mejores de Galicia.

"En ese cortometraje conseguimos resaltar los fondos marinos de la ría de Arousa en todo su esplendor y belleza, ya que se trata de una de las zonas con mayor diversidad de Galicia", explicaba ayer Francisco Ventoso. A través de las imágenes recogidas se pueden ver caballitos de mar, sepias, peces trompetas, nécoras o rayas entre otras muchas especies que convierten a la ría de Arousa en uno de los mejores puntos para la grabación de este tipo de imágenes.

La competición se desarrolló sin incidencias, con "las aguas ofreciendo una buena visibilidad y con tres embarcaciones de apoyo siguiendo la prueba, antes de celebrar una comida de confraternización en O Boliño, donde se nos pusieron todo tipo de facilidades para volcar las imágenes que capturamos".

La experiencia en el Campeonato de España no será algo nuevo para los dos vilanoveses, ya que es su cuarta clasificación, la tercera consecutiva, la última de ellas en Tenerife, donde finalizaron en la séptima plaza, por lo que el objetivo este año es superar ese puesto. Una de las cuestiones a las que tendrán que hacer frente es al coste del viaje y la estancia, ya que, salvo una pequeña colaboración de la Federación, no cuentan con ningún tipo de ayuda de instituciones como la municipal, pese a llevar el nombre de Vilanova por toda España en los últimos años. "En la ría hay 30.000 personas que viven del mar, pero no se invierte un euro en la divulgación de toda la riqueza que se esconde bajo las aguas de toda esta zona", apunta Ventoso. Insiste en que "es una pena que, teniendo el potencial que tiene esta ría, no exista el respaldo más adecuado por parte de la administración".

A Murcia acudirán con todo su equipo, consistente en una cámara Sonny 810 con carcasa y dos potentes focos LED, material que ronda los 5.000 euros de inversión, a lo que se suma el equipo pesado de buceo de ambos, que costará los 1.000 euros. "No es una afición barata, pero cuando llevas veinte años buceando se convierte en una necesidad salir al mar todos los fines de semana", indica Ventoso.

Tanto él como Rey se han recorrido toda la costa gallega por debajo de sus aguas y, salvo en las inmediaciones del Parque Nacional Illas Atlánticas, "pocos lugares hemos visto tan espectaculares como el interior de la ría de Arousa". Lo saben bien ambos, que cada domingo aprovechan la jornada festiva para sumergirse en sus aguas y captar las imágenes más bellas y que no todos los que disfrutan de la ría pueden contemplar.