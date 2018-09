Vilagarcía mantiene su propuesta comarcal de transporte y tacha a Durán de "localista"

Pensar en términos prácticos para solucionar la pésima movilidad del transporte público en la comarca. Ese es el objetivo que se ha marcado Vilagarcía con su programa "Salnés on time", una iniciativa que deja a un lado los localismos, "en los que permanece instalado Durán" y trata de buscar alternativas de movilidad para todos los habitantes de la comarca. La alcaldesa en funciones de Vilagarcía, Tania García, no dudó en calificar de "nuevo sainete" la reacción de Durán a la propuesta vilagarciana sobre la elaboración de un Plan de Transporte Comarcal, una reacción con la que "trata de justificar la fría reacción de la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, a su propuesta de crear una UTE para gestionar el transporte en la comarca desde la Mancomunidade".

En ese encuentro, asegura García, tanto Vázquez como su secretario xeral manifestaron "serias dudas sobre la viabilidad legal de la idea que presentó el presidente en funciones de la Mancomunidade, ya que no tendría ningún tipo de encaje en la actual Lei de Bases de Réxime Local". Además, añade la edil vilagarciana, "la propuesta que hemos presentado tiene el mismo derecho a ser analizada por la Xunta, de forma que los concellos afectados puedan opinar, con datos y cifras concretas; Durán es el presidente en funciones de la Mancomunidade, no es el ente, y no es nadie para vetar ninguna propuesta".

García asegura que Vilagarcía no actuó a espaldas de la Mancomunidade, puesto que el Plan de Transporte Comarcal "implicaba a todos los municipios de O Salnés, por eso se presentó en la Mancomunidade el pasado mes de agosto; quien sí dejó al margen al resto de municipios fue Durán al no convocarlos al encuentro con la conselleira". En aquella reunión de agosto, en la que participó Alberto Varela, "se dejó claro que la prioridad de 'Salnés on time' no era crear un área metropolitana, lo que se buscaba era mejorar el deficiente transporte público; es por eso que se propuso desde Vilagarcía la elaboración de un Plan Comarcal de Mobilidade para estudiar todas las líneas de autobuses, saber cuáles eran las más usadas o demandadas y las frecuencias con las que deben realizarse para prestar un servicio eficaz a todos los vecinos de O Salnés". Además, también se propuso la creación de mesas de trabajo con representación de los municipios para avanzar en ese estudio.

Ese proyecto debe estar basado en la intermodalidad o conexiones con los diferentes medios de transporte para que "tenga sentido y los municipios estén convenientemente comunicados".

La edil insiste en que "no existe ningún interés especial en ser nosotros la cabecera de una futura Área Metropolitana, simplemente es algo que marcarían los hechos objetivos, ya que, incluso sin tener en cuenta el volumen poblacional, Vilagarcía es el único municipio de O Salnés que dispone de estación de ferrocarril y Puerto de Interés General del Estado, además de contar con servicios sanitarios y administrativos que dan cobertura a todos los vecinos de la comarca (hospital, delegación de Hacienda, Capitanía Marítima, delegación de Mar, oficina de Extensión Agraria, Seguridad Social, juzgados o Comisaría de Policía Nacional entre otros), por lo que lo lógico y práctico es que Vilagarcía sea la cabecera de la futura área metropolitana en las condiciones que establece la propia Xunta".

La propuesta de "Salnés on time" no solo se centra en los municipios que integran la Mancomunidade, ya que también incluye a concellos limítrofes como Caldas de Reis o Catoira, e incluso, a los del otro lado de la ría, ya que también se aborda la posibilidad de crear líneas de transporte marítimo con la zona norte de Arousa, lo que demostraría que "el individualismo no es la filosofía con la que trabajamos".

Otra de las cuestiones que García quiere resaltar es que es la Xunta de Galicia la que plantea la creación de áreas metropolitanas para ordenar, de manera eficiente, el transporte público en zonas territoriales próximas, atendiendo a la demanda de movimientos de la población entre municipios que la integran, pero además, "ofrece otro tipo de ventajas, como precios reducidos, e incluso, la gratuidad para colectivos como la juventud en el uso de los desplazamientos en autobús dentro de cada área".

Insiste la edil en que "no es cuestión de protagonismo, sino de pragmatismo y sí realmente lo que se quiere es mejorar la movilidad en O Salnés, debemos olvidarnos de localismos inútiles y pensar en conjunto de forma objetiva".