Los estudiantes universitarios y de ciclos superiores de Vilagarcía ya pueden solicitar las ayudas municipales

Los estudiantes universitarios y de ciclos superiores del término municipal de Vilagarcía de Arousa ya pueden solicitar las ayudas municipales para estudios. El plazo para realizar el trámite está abierto hasta el 5 de octubre. Las bases que rigen este programa acaban de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Concello de Vilagarcía de Arousa dispone de una partida de 40.000 euros para financiar esta medida de carácter social. Se otorgarán bolsas de 400 euros para los estudiantes universitarios y de 200 eros para los que cursen ciclos superiores de formación profesional o la UNED.

Esta línea de ayuda está destinada a estudiantes que, residiendo en Vilagarcía de Arousa, realicen sus estudios fuera del término municipal en el curso 2017/2018. Esta será la tercera convocatoria de esta línea de ayudas creadas por el ejecutivo socialista para garantizar que los hijos de familias con economías más débiles puedan continuar su formación realizando estudios universitarios o superiores que suponen un coste que no todos pueden asumir.

Este año el gobierno municipal modificó algunos de los requisitos con el fin de que las familias que realmente las necesiten puedan acceder a las ayudas, anulando de esta convocatoria el punto de la Lei de Subvencións de Galicia, que condiciona las ayudas a que los solicitantes estén al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no tengan deuda con la Administración pública.

Otra novedad afecta a las rentas de los hermanos menores de 25 años de los solicitantes ya que sus ingresos, si los tuvieran, antes eran imputados a la renta familiar en el 100% y ahora solo en un 50%. La convocatoria también introduce una medida de apoyo a las familias monoparentales o numerosas, ya que se incrementan en una persona el número de miembros que componen la unidad familiar. Si son familias acogedoras o tienen a cargo a personas dependientes, con discapacidad o mayores, se añadirá un miembro a la unidad familiar por cada una de ellas. Si la persona no es considerada miembro computable según lo señalado en este apartado, el solicitante manifestará la inclusión de la unidad familiar o de su pareja si la tuviera.