O Salnés se opone al área metropolitana que promueve Vilagarcía para el transporte comarcal

Un área metropolitana con epicentro en Vilagarcía o la creación de una UTE entre la Mancomunidade y una empresa privada para la gestión de líneas y frecuencias son las dos propuestas que se presentaron ayer a la titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en el encuentro que mantuvo con Gonzalo Durán, responsable del ente supramunicipal, y Tania García Sanmartín, teniente de alcalde de Vilagarcía. Las dos propuestas parecen incompatibles al no existir ningún tipo de acuerdo entre la Mancomunidade y Vilagarcía para sacarlas adelante.

Es más, el presidente de la Mancomunidade, el popular Durán arremetía ayer contra su compañera vilagarciana, del PSOE, por presentar una propuesta que "nunca se trató en la junta de alcaldes y que pretende ningunear al resto de municipios de esta comarca en beneficio de Vilagarcía, algo que no estamos dispuestos a consentir".

El encuentro con Ethel Vázquez fue solicitado por el Concello de Vilagarcía a través de la Mancomunidade con el objetivo de solucionar los graves problemas que existen en O Salnés con el transporte público y la movilidad entre los diferentes municipios, una situación que se viene denunciando desde hace años. Hace unas semanas, en una reunión en la Mancomunidade entre los diferentes municipios, el Concello de Vilagarcía presentó el proyecto "Salnés on time", pero "no se abordó en ningún momento que el último objetivo fuese crear un área metropolitana con epicentro en esa ciudad", explicaba ayer un indignado Durán. La propuesta se fundamenta en el hecho de que en Vilagarcía se encuentran un mayor número de infraestructuras, entre las que destaca la estación de tren, lo que obliga a muchos vecinos de O Salnés a desplazarse a la ciudad para poder utilizar este servicio. Estos servicios serían fundamentales para vertebrar la comarca de O Salnés en materia de transporte público.

Para el presidente de la Mancomunidade y regidor vilanovés, esta propuesta de Vilagarcía "ha sido una sorpresa absoluta cuando Tania García se descolgó hablando de un área metropolitana de Vilagarcía en la que entraríamos el resto de concellos, algo que, al menos Vilanova, no está dispuesta a apoyar, pues descartamos depender de otro municipio". Es más, Durán insiste en que "supeditarnos a una centralización de Vilagarcía es una auténtica tomadura de pelo, que atenta contra la filosofía con la que nació la Mancomunidade de O Salnés, donde todos los municipios somos iguales, independientemente de nuestro territorio o población, algo que no debe entender el gobierno de Alberto Varela".

Durán no duda en calificar esta propuesta de "auténtico golpe de Estado por parte de los socialistas de Vilagarcía, ya que no creo que los alcaldes de ese grupo de A Illa, Carlos Iglesias; Cambados, Fátima Abal; y O Grove, José Antonio Cacabelos, puedan estar de acuerdo con una propuesta que es totalmente unilateral, sin tener en cuenta al resto de municipios".

Frente al área metropolitana que se propugna desde Vilagarcía, la Mancomunidade puso encima de la mesa un proyecto en el que plantea que el ente supramunicipal gestione las líneas de transporte público en la comarca. Esa propuesta pasaría por crear una UTE entre la propia Mancomunidade y una empresa de transporte que permitiría a la Mancomunidade aplicar el servicio en función de las necesidades reales de la población en los diferentes concellos. Durán no tiene reparos en reconocer que "el transporte público comarcal es muy deficiente y manifiestamente mejorable, eso es algo que llevamos años denunciando por eso creemos que se debe reformular todo el sistema actual".

El presidente de la Mancomunidade habla de "horarios y frecuencias, que en muchos casos no se están cumpliendo en la actualidad, por lo que resulta muy complicado utilizar el transporte público para desplazarse por la comarca". Es por eso que se plantea este sistema que "puede no interesarle explotar a una empresa en solitario, pero en una UTE con nosotros se podría convertir en rentable con frecuencias continuas". Esta propuesta le parece mucho más razonable a Durán, ya que no "atenta contra los intereses propios de cada municipio, pero sirve para vertebrarlos a todos y garantizar un servicio de transporte público adecuado".

El grupo de gobierno de Vilagarcía decidió ayer no pronunciarse sobre la polémica reunión en la que O Salnés y la ciudad escenificaron sus diferencias. Lo hará probablemente hoy en un comunicado.