El crimen de Guillán vuelve a juicio en el sexto aniversario de la muerte de Alfonso

El próximo 19 de septiembre se cumplen seis años de la muerte del vilagarciano Alfonso Gómez Lorenzo a consecuencia de un disparo de escopeta portada por su hermano Santiago. El sexto aniversario de este crimen que en 2012 conmocionó a toda la comarca de Arousa coincidirá con la vista oral en la que Santiago Gómez volverá a ser juzgado por la muerte de su hermano en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El juicio arranca el lunes 17 a las diez de la mañana y se prolongará hasta el viernes 21.

Así, el acusado volverá a sentarse en el mismo banquillo cuatro años después. Su abogado, Faustino Seoane, asegura que Santiago se encuentra "abatido y agotado con este largo y duro proceso", aunque también "tranquilo y confiado en que las pruebas no tienen por qué arrojar un resultado distinto" al de 2014, cuando la Audiencia lo condenó a 11 meses y 15 días de cárcel por homicidio imprudente, basándose en el veredicto del jurado popular. Esta primera sentencia no obligó a Santiago Gómez a ingresar en prisión porque ya había estado más tiempo en preventiva.

Desde que el juez Juan José Barreiro Prado dictase este polémico fallo, en todo este tiempo la causa del crimen de Guillán ha pasado por distintos tribunales hasta que en febrero de este año el Constitucional rechazó el recurso de amparo de la defensa "por no haber concluido el proceso abierto en la vía judicial".

Según las explicaciones del abogado de la familia del fallecido, Carlos Rueda, al no haber opción de más recursos, debe ejecutarse la última sentencia emitida al respecto, que es la del Tribunal Supremo (de fecha 17/11/16), en la cual se estima el recurso de la acusación particular, declarando la nulidad del veredicto del jurado y las posteriores sentencias, habiéndose de celebrar nuevo juicio oral, con jurado diferente y distinto magistrado-presidente.

Después de que fuese dictada la resolución del Supremo que dio un vuelco al caso en noviembre de 2016, la Audiencia Provincial nombró a un nuevo magistrado-presidente, pero decidió suspender el procedimiento a la espera de que el Constitucional resolviese el recurso de amparo de la defensa.

Una vez que el alto tribunal tumbó este recurso a principios de 2018, el caso regresó a los juzgados de Pontevedra, que señaló la nueva vista para los días 17, 18, 19, 20 y 21 de septiembre. "Van cinco sentencias y la única conclusión es que hay que volver al principio, repetir todo", apunta el abogado de Santiago Gómez.

En un principio deberán volver a declarar los mismos testigos que en el juicio de 2014, aunque cabría la posibilidad de que estos años pudiesen haber pasado factura a los de mayor edad, apunta Seoane. Considera que pese a la repetición de la vista, "no se puede pasar por alto todo el material del anterior juicio y habrá que ver si se admite alguna prueba más".

Por su parte, el abogado de la acusación particular, Carlos Rueda, satisfecho con la repetición del juicio y la invalidación de los anteriores fallos, indica que el resultado de la nueva vista es "una incertidumbre", si bien espera que en esta ocasión prospere su calificación de homicidio doloso con una condena de 20 años de prisión y "por fin se haga justicia". El Ministerio Fiscal pedía 15.

Parentesco y superioridad

El primer vuelco a la causa del crimen de Guillán se remonta a marzo de 2015, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenó la repetición del juicio, argumentando que el juez de la Audiencia no había dado la oportunidad al jurado popular de analizar las agravantes de parentesco y abuso de superioridad solicitadas por la acusación particular, pues no habían sido incluidas en la vista.

Pero la defensa presentó recurso en el Supremo, alegando que el fallo del alto tribunal gallego solo atendía a una cuestión formal, sin meterse a fondo en el asunto.

Pero sí lo hizo el Supremo en su sentencia de 2016, favorable a la familia de la víctima. La defensa volvió a recurrir, esta vez ante el Constitucional, y el recurso tampoco prosperó, pues no fue admitido a trámite.