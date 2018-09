Los recibos del agua "inflados" vuelven a Ribadumia

Los vecinos de Barrantes y Sisán están recibiendo de nuevo facturas del agua "infladas", como ya sucedió entre 2016 y 2017. Así lo desvelaron esta mañana los responsables del Partido Popular de Ribadumia, Salomé Peña y Luis Serantes, en una conferencia de prensa celebrada en la sede del partido.

Los dirigentes culpan directamente al Ayuntamiento. "Ahora ya no es el ORAL_el que lleva la gestión del cobro del agua, y una vez más los recibos están llegando erróneos", afirma la portavoz, Salomé Peña.

Según los conservadores, tienen constancia del propietario de una vivienda al que le reclaman 3.000 euros, así como de varios pisos que abonaban por término medio unos 100 euros anuales, y a los que ahora reclaman 300. Peña y Serantes añaden que incluso hay casos de inmuebles que no usan agua de la traída y que por consiguiente no tienen contador, "y a los que les están llegando recibos".

Así las cosas, los conservadores instan al gobierno tripartito de Ribadumia a dar explicaciones por la situación, y a los vecinos a que revisen sus recibos antes de pagarlos. "Es importante sobre todo para los que los tienen domiciliados, para evitar que se les pase el plazo de ordenar la devolución y de reclamar", sentencia.

La segunda ocasión

Es la segunda ocasión que en Ribadumia se produce una polémica relacionada con los recibos del agua. La primera fue hace un año, cuando docenas de vecinos recibieron liquidaciones desproporcionadas.

En aquella ocasión, el alcalde, David Castro, responsabilizó del error al ORAL -órgano de la Diputación encargado del cobro de algunos tributos-, y finalmente ordenó la devolución del dinero mal cobrado y la emisión de nuevas liquidaciones, acordes con el consumo real del agua.

Sin embargo, Salomé Peña indica que "a día de hoy esos recibos siguen sin emitirse", de ahí que "a los vecinos les surgen muchas dudas, porque no saben que referencia de consumo va a utilizar ahora el Concello para cobrarles".