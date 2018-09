Velocidad al límite en San Roque do Monte

El público abarrotó el circuito de San Roque do Monte. // Noé Parga

El público abarrotó el circuito de San Roque do Monte. // Noé Parga

El circuito de San Roque do Monte es a las burras lo que Laguna Seca a las motos o Mónaco a la Fórmula 1, un templo en el que ganar te acaba encumbrando a lo más alto. Sin embargo, la edición de este año destacará por el hecho de que dos burras anónimas, llegadas desde Ribadumia, consiguieron desbancar a todo un mito como "Felipe", que tuvo que conformarse con el bronce en las carreras masculina y femenina. Este año, lo más destacable de la carrera fue la gran velocidad de los participantes, que llevó a más de un jinete a acabar en el suelo sin consecuencias.

Cada primer lunes de septiembre, San Roque do Monte se viste de gala para recibir a las burras participantes en la tradicional carrera. En esta ocasión fueron 13 los equinos que se posicionaron en la parrilla de salida de una prueba que pasará a la historia por haber sido de las más rápidas. Quizás eso pudo influir en que el gran favorito, "Felipe", acabase siendo derrotado por dos burras anónimas, llegadas desde el vecino municipio de Ribadumia a cuyos lomos viajaban Hugo y Aníbal en la categoría masculina, y Andrea y Ana en la femenina. Felipe tuvo que conformarse con el bronce tras las tres vueltas reglamentarias al circuito y ver como sus compañeras se llevaban los mejores sacos de pienso y una mejor recompensa económica sus jinetes. La burra, de la parroquia de San Miguel, podrá resarcirse el próximo año, cuando vuelva a celebrarse la tradicional carrera, siempre y cuando, se encuentre una nueva comisión de fiestas que sustituya a la actual.

Como todos los años, la carrera dejó imágenes para el recuerdo de los asistentes, con burras negándose a avanzar ante la desesperación de sus jinetes, e incluso, alguna caída sin grandes consecuencias por el ánimo de querer ir más rápido de lo que los pies de su cabalgadura daban. Todas esas imágenes fueron saludadas con más de una carcajada por el numeroso público que suele abarrotar las improvisadas gradas en las que se acumulaba la gente.

La carrera de burras es el espectáculo más esperado por el público, pero no el único que se puede disfrutar en San Roque do Monte en una jornada como la de ayer, donde hay todo tipo de actividades en las que, incluso, se puede participar como espontáneo. Así, la plaza adyacente a la pequeña capilla que capitaliza las fiestas se llenó de juegos populares para los que no faltaron voluntarios.

Verbenas

Por la noche se celebró una gran verbena en la que participaron las orquestas Televisión y Xacobeo. Ambas sirvieron de previa a la gran despedida que tendrá lugar hoy. Tras la degustación gastronómica del mediodía, San Roque do Monte se despedirá hasta el próximo año con las actuaciones de dos de las mejores orquestas del panorama gallego: El Combo Dominicano y Jerusalem.