El "San Miguel das Uvas" tendrá finalmente verbena en Trabanca Badiña. Unos pocos vecinos empezaron a recabar fondos el domingo pasado. Les queda poco tiempo, pero gracias a ellos el barrio no perderá una de sus señas de identidad tradicionales. La cita será el fin de semana del 29 de septiembre.

Trabanca Badiña tendrá finalmente verbenas en honor a su patrono, San Miguel. Un pequeño grupo de vecinos ha decidido iniciar una recogida de fondos por el barrio para, por lo menos, organizar dos noches con orquestas y una tarde de juegos para los niños.

FARO publicó a mediados de la pasada semana que en esta pequeña localidad vilagarciana ya daban por hecho que este año no habría verbenas por San Miguel. A menos de un mes para la fiesta (que se celebra el 29 de septiembre), la comisión del pasado año no se había decidido a salir, y tampoco aparecía gente nueva dispuesta a hacer ese trabajo. No obstante, hace unos pocos días, un vecino que había estado cuatro años en la comisión a principios de esta década se reunió con uno de los integrantes de la actual comisión, y decidieron hacer un esfuerzo para que el pueblo no se quedase sin sus verbenas, que antaño estuvieron entre las mejores de la comarca.

El domingo salieron por primera vez. Son cuatro miembros, pero a partir del 12 contarán con el apoyo de un quinto, que actualmente está trabajando en Ecuador. Uno de los integrantes del equipo apunta que "San Miguel no debe quedar sin fiestas. Yo no recuerdo ningún año sin verbenas, y ya voy camino de los 75 años".

De modo que iniciaron el duro trabajo de reunir en apenas 20 días el dinero que otros años iban recabando a lo largo de tres meses. Por ello, sus intenciones son modestas, y se conforman con organizar un par de noches de verbenas y una tarde de juegos para los niños el domingo, día 30. "Todo dependerá al final del dinero que se junte".

San Miguel es el patrono de Trabanca Badiña, y la localidad tiene la ventaja este año de que las fiestas coinciden en fin de semana (el sábado es el 29), lo que garantiza una mayor afluencia de gente tanto a los oficios religiosos como a las veladas musicales.

En algunas parroquias, lo que hacen para dar mayor estabilidad a sus comisiones, es establecer una cuota mensual fija por casa. Pero en Trabanca no creen que ese sea el camino, "porque la vida está como está, y cada familia te da lo que puede. Y un año una familia te puede dar mucho, y al siguiente ya no puede lo mismo". Las de Trabanca Badiña serán de las últimas fiestas del año en Vilagarcía. El pasado fin de semana fueron las de Rubiáns; el próximo serán las de Guillán; y luego son las de A Torre y Vilaxoán.