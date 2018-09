La Xunta convocará a ISM, Concello y jubilados de la Casa del Mar de Vilagarcía para reubicar al colectivo

Las movilizaciones de los jubilados no lograron frenar el cierre del local de la Casa del Mar. // Noé Parga

El martes se cumplen tres meses desde que el club de jubilados de la Casa del Mar de Vilagarcía se quedase sin local social. El 4 de junio el Instituto Social de la Marina (ISM) valló el edificio alegando motivos de seguridad y por tanto los pensionistas no pudieron volver a reunirse en la sala que llevaban utilizando como lugar de ocio y reunión durante más de cincuenta años. Los afectados se concentraron en el exterior de las instalaciones pero no lograron evitar el cierre.

Su relación con la administración era tensa desde hacía meses, pues la alternativa de reubicación que les ofrecían era el centro sociocomunitario de O Ramal y los jubilados la rechazaban. Y la siguen rechazando. Precisamente para intentar de una vez por todas llegar a un acuerdo y que los pensionistas de la Casa del Mar puedan volver a tener un local social, la Xunta prevé convocar en este mes de septiembre a todas las partes implicadas. Así reunirá en una misma mesa al Concello, al ISM y al club de jubilados, según comunicó el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, al presidente del colectivo, José Cao.

"Ahora los jubilados estamos sentados en los bancos de Rey Daviña, de la Praza de Galicia o de la calle Castelao porque no tenemos un lugar digno para estar. Es una verdadera aberración lo que ha hecho el ISM", lamenta Cao, que espera que en esa reunión prevista para principios de septiembre se resuelva la situación.

El ISM ya trasladó su actividad -temporalmente- hace más de un año a las Galerías Gallego, junto al río de O Con. El motivo no era otro que poder comenzar las ambiciosas obras de reforma de la Casa del Mar de la avenida de A Mariña, pero el conflicto con el club de jubilados demoró la rehabilitación del edificio. De hecho, todavía no ha comenzado. Y ello a pesar de que los pensionistas ya no pueden acceder al inmueble, actualmente vacío.

El proyecto del Estado pasa por unificar en un mismo emplazamiento todos los servicios de la Seguridad Social, como el INSS (ahora funciona en un bajo de la calle San Roque) o el ISM.