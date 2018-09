La ocupación hotelera en O Salnés, casi al completo durante este fin de semana

Los hoteleros de la comarca se muestran satisfechos con el nivel de ocupación de sus alojamientos durante el mes de agosto, pero también son optimistas con la afluencia de viajeros en la última etapa del verano. Una muestra de ello es el éxito de este fin de semana en el que muchos establecimientos han estado a punto de colgar el cartel de "completo".

El perfil de los clientes en esta época es diferente, ya que se basa más en parejas sin hijos en edad escolar. En lo que sí coinciden los titulares de los establecimientos consultados es en manifestar que el buen tiempo y los eventos programados son los que animan a los turistas a visitar la comarca de O Salnés.

En Vilagarcía de Arousa, los hoteles de corte más pequeño como "Carril" o "Playa Compostela", cuentan con una clientela habitual para estas fechas. En el hotel Carril la ocupación hotelera de agosto fue del 95% y en el primer fin de semana de septiembre se mantiene alta, lo que hace esperar otro buen mes de trabajo, si el tiempo lo permite. Los clientes en esta época esperan a última hora para hacer sus reservas.

En una situación similar se encuentra el hotel Playa Compostela, que tampoco trabaja con grupos por disponer de menos de 30 habitaciones.

"Si el tiempo ayuda haremos un buen septiembre porque este fin de semana estamos casi al completo, creo que podrá ser mejor incluso que julio", señaló un portavoz del establecimiento.

En el centro de Vilagarcía el hotel "Castelao" registra este fin de semana un 80% de ocupación, tras un agosto también muy bueno, y la previsión de que el próximo fin de semana con el torneo "EncestaRías" volverá a repertirse otro lleno de habitaciones.

En O Grove, buena ocupación

En O Grove, la asociación de empresarios hoteleros ha hecho una valoración global muy positiva de la afluencia de turistas a sus establecimientos. La media de ocupación de agosto fue del 84,60%, superando las marcas del año pasado, y mejorando ostensiblemente la media del mes de julio que fue del 70,60%, unos puntos menos que en el mismo mes de 2017. Sin embargo, las cuentas a nivel global han sido muy similares porque este año los precios de los alojamientos se incrementaron entre un 5 y un 7%. "Llevábamos con las tarifas congeladas desde prácticamente 2009 y ahora, con los síntomas de recuperación de la crisis se aumentaron a nivel general. Además este fue un verano muy bueno, sobre todo en agosto", destacó Beatriz Castro, miembro de la asociación.

La titular del establecimiento hotelero Cons da Garda se muestra muy satisfecha con los resultados de ocupación de agosto que alcanzó el 98,5%, dos puntos por encima del año pasado.

En este fin de semana el hotel está al completo debido al buen tiempo y al concurso canino que se celebra en A Toxa, dado que este establecimiento está especializado en turismo con mascotas, por lo que cuenta con un público muy específico. Castro estima que la ocupación en su negocio será muy buena, al menos durante la primera quincena de septiembre; bajará algo en la segunda, y volverá a repuntar en octubre con el tirón de la Festa do Marisco.

Otro establecimiento que colgó este fin de semana el cartel de "completo" es el hotel Mar do Norte, según explicó su responsable. Este negocio no trabaja con grupos, por lo que depende de las reservas del día a día, lo que significa que este nivel de ocupación no se producirá todo el mes, ya que a mediados de septiembre la demanda de plazas suele decaer a nivel general.

Otros establecimientos hoteleros de la comarca de mayor tamaño trabajan con grupos fuera de los meses de gran demanda por la temporada estival, lo que les permite continuar con un buen nivel de ocupación. El calor mantiene la ocupación hotelera en buen nivel y las playas llenas de bañistas.