Critican la falta de cuidados en las pasarelas peatonales de A Illa

El incidente protagonizado por una turista en la playa isleña de O Bao, al quedar atrapada tras derrumbarse la pasarela de madera, ha abierto un debate político sobre la situación en la que se encuentran estas sendas. El Partido Popular no ha dudado en cuestionar el mantenimiento que se viene realizando de ellas durante todo el mandato que es "prácticamente nulo o inexistente". Los conservadores señalan que el incidente es "solo la punta del iceberg de una situación que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, sin que desde el grupo de gobierno se tomen medidas para corregir el deficiente estado de pasarelas como la de O Bao, el jardín de As Laxes, O Furado o Punta Cabalo, con maderos levantados, desaparecidos o totalmente podridos". En varias sesiones plenarias los conservadores hicieron hincapié sobre la situación de esas zonas, pero "no hemos visto ningún tipo de reparación ni el más mínimo interés por parte del grupo de gobierno".

Los conservadores apuntan a que, la de O Bao, no es la primera reclamación a la que se va a enfrentar el Concello por este tipo de incidentes, pues "no hace mucho tiempo, tuvieron que enfrentarse a una reclamación de 700 euros por una situación similar". El portavoz conservador, Juan José González Vázquez, señala que "la ausencia de mantenimiento de las pasarelas peatonales se convierte en una mala imagen del municipio, ya que son miles los turistas que pasean por estos entornos y que se llevan una mala impresión por la sensación de abandono que transmiten".

El incidente de O Bao, "solo fue un susto, ya que la persona que quedó atrapada por una pierna apenas sufrió heridas, pero de continuar con esta dejadez en el mantenimiento de infraestructuras como ésta, mucho nos tememos que alguna persona pueda resultar herida". Es por ello que emplazan al grupo de gobierno a "tomar medidas de forma inmediata y solucionar los tramos que se encuentran en pésimas condiciones, porque es una auténtica vergüenza ver como hay maderas levantadas por todos lados, e incluso, algunas desaparecidas sin que el Concello se moleste en cambiarlas".

La mujer que quedó atrapada en el paseo de madera de O Bao y tuvo que ser rescatada por los bomberos ha presentado una reclamación ante la Policía Local, a la que tendrá que hacer frente el Concello, responsable del mantenimiento de una infraestructura que construyó la Dirección General de Costas en 2007.