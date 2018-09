Los comuneros agradecen los 85.000 euros para limpiar sus montes pero lamentan la tardanza

Las nueve comunidades de montes que funcionan en Vilagarcía han presentado proyecto para aspirar a las ayudas que el Concello concede por segundo año consecutivo para limpiar el monte y prevenir incendios forestales. Seis de ellas concurren con una propuesta mancomunada y otras tres lo hacen de forma individual. La suma de todas las actuaciones previstas asciende a 91.744 euros, una cantidad ligeramente superior a la partida consignada por el Ayuntamiento, que se sitúa en 85.000 euros, 15.000 más que en la primera convocatoria -en 2017-.

Además de incrementar el presupuesto, el gobierno de Alberto Varela también ha mejorado el pago de las cuantías -tras las sugerencias de los comuneros-. Ahora las comunidades no tendrán que adelantar dinero para pagarle a la empresa con la que contratan los trabajos de limpieza y desbroce, pues tendrán la opción de realizar un "pago delegado".

Esta fórmula consiste en que la empresa dispondrá de un documento que le garantiza el cobro. "Ya será el Concello el que le pague directamente una vez que se aprueben las ayudas", apunta el presidente de la Mancomunidade de Comunidades de Montes de Vilagarcía, Xurxo Abuín.

"Yo no dudo de la buena voluntad del Ayuntamiento, pero las ayudas tal y como están planteadas no son efectivas porque llegan entre una temporada y otra", lamenta Abuín. Y es que entrado ya el mes de septiembre y en plena ola de calor, las comunidades todavía no disponen de las subvenciones. Las recibirán una vez que se ejecuten los proyectos y se justifiquen ante la administración municipal para cobrar el dinero público.

Por tanto, ¿cuándo se llevarán a cabo las tareas de desbroce y roza en los montes comunales de Vilagarcía? Xurxo Abuín prefiere no aventurarse a dar una fecha después de los problemas que tuvieron con la empresa del año pasado, pero lo que es seguro es que no será antes del último trimestre del año.

Para evitar que se repita la situación, en esta ocasión la Mancomunidade firmará con la empresa elegida un contrato en el que se especifique un plazo de ejecución de los trabajos.

En cuanto a la demora en la convocatoria de las subvenciones, los comuneros se han interesado por este asunto. "Lo que nos dicen en el Concello es que hubo que esperar a la aprobación del Presupuesto y que luego hay un periodo de alegaciones y unos plazos administrativos que hay que cumplir", explica Abuín. Posteriormente se elaboran las bases de las ayudas, se aprueban en junta de gobierno y se abre el plazo de recepción de solicitudes.

De 3.000 a 15.000 euros

Las comunidades de Fontecarmoa, Loenzo y Bamio presentaron proyectos individuales para llevar a cabo tareas de desbroce, roza y triturado de restos vegetales procedentes de la corta. El coste de la actuación prevista en Fontecarmoa se sitúa en 7.260 euros, la de Loenzo en 12.610 y la de Bamio en 13.300.

La propuesta de la Mancomunidade está presupuestada en 58.573 euros, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 6.358 euros en los montes de Rubiáns, 5.954 en los de Trabanca Sardiñeira, 2.953 en los de Trabanca Badiña, 14.013 en los de Cea, 15.000 en los de Guillán y 14.215 en los de Sobrán-Vilaxoán, según dio a conocer ayer el Ayuntamiento.

Además de la documentación que ya presentó en Ravella, el ente supraparroquial ha tenido que solicitar un certificado para confirmar que no tiene deudas con la Seguridad Social. Este trámite también han tenido que realizarlo las propias comunidades que integran la Mancomunidade, así como las que no están asociadas.

En cuanto al riesgo de incendio, los comuneros de Vilagarcía están preocupados porque septiembre haya comenzado con una ola de calor. Temen que este mes pueda ser seco y cálido y que por tanto se incremente la posibilidad de que se produzcan fuegos forestales. "El año pasado hubo incendios en septiembre", recuerda Xurxo Abuín. La limpieza de los montes es clave.