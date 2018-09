Recomiendan llevar adrenalina a los viñedos por la proliferación de nidos de velutina en O Salnés

Los cinco mil viticultores que participarán en la próxima vendimia en Rías Baixas, de ellos unos 3.000 en O Salnés, deberían ir provistos con inyectables de adrenalina para contrarrestar los efectos de la picadura de la avispa velutina cuyos nidos aparecen en los puntos más insospechados, en parras, taludes o incluso enterrados en las propias fincas. Tener cuidado, no hacer ruido ni aspavientos y procurar que la máquina de sulfatar no las asuste son otros consejos a tener en cuenta. Son las recomendaciones de los expertos de la Mancomunidade de O Salnés que desde el pasado 16 de julio participan en la campaña de retirada de estas madrigueras que no solo proliferan sino que se trata de una población que va en progresivo aumento.

Isaac Padín, uno de los responsables de la campaña de eliminación de nidos, recuerda que hace mes y medio que iniciaron el proceso de retirada de nidos en la comarca de O Salnés. "Sacamos un promedio de 14 nidos al día en los lugares más insólitos: bajo un fregadero, entre las tejas y el falso techo de una casa, en el mástil de un velero, en embarcaciones que están en tierra, en taludes y enterrados bajo el suelo, por poner algunos ejemplos".

Y aunque lo más habitual es que nidifiquen en árboles como salgueiros, ameneiros, nogales o castaños -este año apenas se ven en las copas de los eucaliptos-, es también frecuente que se sitúen en parras y viñas por lo que supone un riesgo para los trabajadores del campo, en especial para los agricultores que emplean desbrozadoras o los que acudan a la vendimia.

"Aunque no es cierto que la avispa asiática sea especialmente agresiva si se las molesta atacan y su picadura es muy dolorosa; lo digo por experiencia personal", explica el técnico y miembro de la brigada de Protección Civil quien subraya que cuando hace su trabajo va protegido con una escafandra hermética.

Por eso todo tipo de precauciones son pocas a la hora de protegerse ante el hallazgo de un nido, en ocasiones imperceptible al estar oculto por la tierra o el follaje.

"Aunque ya hay nidos de gran tamaño, la mayor parte son como una pelota de baloncesto y pueden pasar desapercibidos", explica, para añadir que la picadura de estos insectos es "bastante molesta". En el caso de que solo ataquen una o dos avispas, el mejor remedio "es el amoníaco y el hielo para reducir la inflamación", explica.

Pero puede ocurrir que una persona sufra la picadura de varios miembros del enjambre por lo que la situación puede ser grave; de ahí que la inyección de adrenalina sea lo más recomendado en el primer momento. Cabe recordar que en Galicia han fallecido este año al menos dos personas por las picaduras de estos insectos, presumiblemente debido a la grave reacción alérgica que sufrieron.

Aunque Isaac Padín destaca que no se trata de alarmar a la población pues las probabilidades de no distinguir el nido son remotas, pero si advierte de que no conviene molestar a las avispas para que no claven su aguijón. "Son menos agresivas que las avispas comunes pues no agreden salvo que noten algún tipo de peligro aunque revoloteen junto a la persona", explica este experto que participa en los últimos años en la contención de la plaga.

Destaca asimismo Padín que este año la aparición de nidos se ha retrasado considerablemente por lo que está ahora en el momento central de expansión de la velutina. "La tardía llegada del verano ha influído en la evolución de la especie, cuyo ciclo vital comienza en primavera que es cuando se inicia el proceso de trampeo para tratar de capturar el mayor número de reinas y que si se mantiene el buen tiempo como el año pasado puede concluir en el mes de diciembre".

La extensión real de la plaga se conocerá en otoño. "Cuando caigan las hojas se sabrá cuántos nidos hay. Ahora es imposible saberlo, no se ven todos", expone.