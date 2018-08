Investigan el origen de un vertido de fuel que podría llegar al mar en Rianxo

Augas de Galicia y la Axega tratan de neutralizar un vertido de fuel junto al mar en Rianxo. La sustancia fue descubierta esta tarde en el lugar de Rinlo formando varias balsas en plena orilla. Los efectivos allí desplazados tratan de evitar la contaminación mediante barreras flotantes antes de que suba la marea.



El dispositivo anticontaminación también abarca el mar, donde una lancha trata de determinar la magnitud del derrame de combustible. La zona del vertido está muy próxima a la playa de A Torre y además se trata un área de gran importancia marisquera.





Neste momento, o Grupo de Apoio Loxístico #GALI da #AXEGA atópase no lugar de Rinlo con material anticontaminación por activación, do servizo de @GardacostasGal, do Plan CAMGAL en fase de alerta, por mor dunha vertedura de fuel nun regaato en Rianxo. pic.twitter.com/ImTwkC9w0F