La Diputación adelanta el reinicio de las obras en la carretera de San Vicente

La Diputación, a través del departamento de Mobilidade, reinició las obras en la carretera provincial EP-9106 de San Vicente do Grove y adelanta así los plazos con lo que se retoman los trabajos, que fueron paralizados a finales de junio con el fin de evitar molestias a las personas usuarias de las playas. Según explica el diputado, Uxío Benítez, en estos momentos la empresa está realizando la demolición delante de la iglesia, donde se va a construir una nueva plaza, y también a preparar la vía para iniciar las pavimentaciones de una nueva senda peatonal en la carretera.

El adelanto de los trabajos fue consensuado con el concello de O Grove y con la empresa adjudicada al ver que la afluencia de turistas era ya moderada con respecto a las semanas anteriores. La intención, dijo Benítez, era apurar los plazos y tener ejecutado el máximo posible de las obras antes de la Festa do Marisco que se celebrará en octubre, y que volverá a atraer a la localidad un gran número de visitantes. De esta forma no solo se cumplirían los plazos oficiales de las obras, establecidos en cuatro meses, si no que incluso se podrían acortar si todo sale según lo previsto.

En los dos meses previos al parón estival, la empresa realizó el trabajo menos "visual" del proyecto: el ensanche de la sección de la plataforma, las canalizaciones de telefonía y electricidad, así como las tuberías de saneamiento y pluviales. Luego se acondicionó todo el ámbito de actuación para garantizar la seguridad vial y peatonal mientras no había actividad de obra. Ahora se retomarán los trabajos con la pavimentación de la nueva zona peatonal y de la carretera, la construcción de una nueva plaza delante de la iglesia, así como la eliminación de los postes y el soterramiento del tendido eléctrico, principalmente.

En cuanto al proyecto, Benítez recuerda que el ámbito de actuación es de 900 metros entre el cruce con la carretera provincial EP-9101 y la iglesia de San Vicente. Se creará una senda de 2.5 metros de largo delimitada por elementos de iluminación con rodadura diferenciada de hormigón, y dos zonas de convivencia de peatones y coches sobreelevadas en la que habrá prioridad peatonal y los vehículos no podrán superar los 20 kilómetros hora.

Como elementos de seguridad vial se instalarán cinco pasos sobreelevados y diez reductores físicos de velocidad para vehículos. Además, se derrumbará parte de una construcción que impide la visibilidad para los conductores en una curva muy cerrada.

El presupuesto de las obras, de más de 540.000 euros, se financiará gracias al convenido de colaboración firmado entre la Diputación y el Concello, aportando a la institución provincial el 80% y a la municipal el 20% restante.

Según aseguró Benítez, la mejora de la carretera de San Vicente será un ejemplo del nuevo modelo de Mobilidade de la Diputación, donde se prioriza la movilidad peatonal frente al tránsito motorizado.